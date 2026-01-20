L'HP OMEN 16-an0002sl è disponibile su Amazon a un prezzo davvero competitivo di 1.299,99€ invece di 1.599,99€, con uno sconto del 19%. Questo notebook da gaming vi conquisterà con il potente processore Intel Core Ultra 7 255H, 32GB di RAM DDR5 e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 da 8GB. Il display da 16 pollici 2K con refresh rate a 165Hz garantisce un'esperienza visiva fluida e coinvolgente. Approfittate di questa offerta per portarvi a casa un gaming laptop di alto livello a 1.299,99€, completo di 3 mesi di PC Game Pass inclusi e Windows 11 preinstallato.

HP OMEN 16, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP OMEN 16-an0002sl è la scelta perfetta per chi cerca un notebook gaming di fascia alta senza compromessi. Questo portatile si rivolge ai giocatori più esigenti che desiderano prestazioni eccellenti sia nei titoli AAA più recenti che nelle sessioni di streaming, grazie alla potente combinazione di Intel Core Ultra 7 255H e NVIDIA RTX 5060 da 8GB. Con 32GB di RAM DDR5 e un SSD da 1TB, soddisfa perfettamente anche le necessità di creator e professionisti che lavorano con video editing, rendering 3D o applicazioni che richiedono multitasking intensivo. Il display 2K da 16 pollici con refresh rate a 165Hz vi garantirà un'esperienza visiva fluida e coinvolgente, ideale per chi non accetta lag o stuttering durante le partite competitive.

Particolarmente consigliato a studenti universitari di facoltà tecniche e giovani professionisti che necessitano di un'unica macchina per lavoro e svago, questo OMEN bilancia perfettamente potenza e portabilità. L'inclusione di 3 mesi di PC Game Pass lo rende ancora più appetibile per chi vuole esplorare centinaia di titoli senza costi aggiuntivi. Le funzionalità AI integrate ottimizzano automaticamente le prestazioni in base alle vostre esigenze, mentre la webcam 1080p con TNR assicura videochiamate cristalline per meeting professionali o sessioni di gaming con gli amici.

L'HP OMEN 16-an0002sl è un notebook gaming di ultima generazione equipaggiato con processore Intel Core Ultra 7 255H e 32GB di RAM DDR5 a 5600 MHz per prestazioni AI-enhanced. Dispone di un SSD NVMe da 1TB, scheda grafica NVIDIA RTX 5060 da 8GB e un magnifico display 16" 2K IPS a 165Hz antiriflesso.

