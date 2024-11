Più di 600€ di sconto su un potente notebook HP per gamer pro

Esistono notebook da gaming che si distinguono per le prestazioni straordinarie, anche grazie a schermi di alta qualità. Molti modelli di fascia alta offrono una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, ma l'HP OMEN 16-wf1013nl va oltre, arrivando a un impressionante 240Hz in risoluzione QHD. Una combinazione di risoluzione e frequenza che diventa davvero rilevante, soprattutto quando all’interno troviamo una GPU RTX 4070 e un processore Intel Core i7 della serie HX. Con uno sconto di oltre 600€, potete acquistare questo concentrato di potenza a soli 1.599,98€ su HP Store, invece di 2.285,99€.

Vedi offerta su HP

HP OMEN 16-wf1013nl, chi dovrebbe acquistarlo?

Il laptop da gaming HP OMEN 16-wf1013nl rappresenta una scelta ideale per gli appassionati di videogiochi che cercano prestazioni di alto livello. Dotato di un processore Intel Core i7 di 14° generazione e di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070, questo laptop è progettato per gestire anche i giochi più esigenti, consentendo di giocare ovunque senza perdere in qualità e fluidità. Le caratteristiche avanzate come la memoria RAM da 16 GB e l'hard disk da 1 TB SSD garantiscono avvii rapidi dei giochi e ampio spazio di archiviazione.

Inoltre, il display QHD da 16,1 pollici con alta risoluzione e cornice ridotta su tre lati offre un'esperienza visiva coinvolgente, ideale per chi desidera immergersi completamente nei propri giochi preferiti. Non solo per i giocatori, ma anche per i creatori di contenuti che necessitano di un portatile potente e affidabile, HP OMEN 16-wf1013nl risponde a queste esigenze.

Grazie alla tastiera retroilluminata RGB, le porte Thunderbolt 4 e la tecnologia Wi-Fi 6E, è perfetto per chi richiede una connessione veloce e affidabile, sia che si tratti di giocare che di trasferire grandi quantità di dati. Le funzionalità avanzate come l'OMEN Gaming Hub consentono inoltre la personalizzazione delle prestazioni e degli effetti di illuminazione, soddisfacendo così anche gli utenti più esigenti alla ricerca di una configurazione su misura. Con il suo design termico ottimizzato, garantisce oltre a grandi prestazioni, anche un funzionamento silenzioso, elemento apprezzato sia nei momenti di gioco intenso che durante l'uso professionale.

Vedi offerta su HP