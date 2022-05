Attraverso un comunicato, HP ha presentato i due nuovi portatili da 14 pollici Pavilion Plus e Pavilion x360. Questi nuovi modelli si rivolgono ad un pubblico giovane e posseggono specifiche hardware pensate per l’intrattenimento in mobilità. Entrambi sono disponibili in differenti configurazioni che includono CPU Intel Core di 12° generazione, grafica integrata o dedicata e varie opzioni per quanto riguarda la memoria RAM e l’archiviazione.

Con una scocca realizzata in metallo e spessa soltanto 16,5 mm, HP Pavillon Plus è il portatile più sottile. Il raffreddamento è affidato a un dissipatore con due heatpipe e due ventole, per un’ottimizzazione del flusso d’aria durante carichi di lavoro più gravosi, come lo streaming di contenuti multimediali ad alta risoluzione e il multitasking. Può anche essere acquistato con display OLED opzionale da 90Hz, risoluzione 2.8K e rapporto d’aspetto 16:10.

HP Pavilion Plus

Di seguito le specifiche complete:

CPU Intel Core serie U, P o H di 12° generazione

GPU integrata Intel Iris Xe, Nvidia GeForce MX550 da 2GB o RTX 2050 da 4GB

8 o 16GB di RAM DDR4 3200MHz

Archiviazione SSD NVMe da 256GB, 512GB o 1TB

2 USB Tipo-C da 20Gbps con Display Port e Power Delivery, 2 USB Tipo-A da 5Gbps, 1 jack audio combo da 3,5mm, 1 HDMI 2.1 e lettore per schede microSD

Conenttività WiFi 6E e Bluetooth 5.2

Disponibile nelle opzioni con display IPS da 14 pollici 2.2K, luminosità 300 nit e copertura sRGB del 100% o OLED da 2.8K, HDR, luminosità 500 nit e copertura DCI-P3 del 100%

Batteria da 51Wh con supporto alla ricarica rapida da 65W o 90W tramite caricabatterie USB Tipo-C

Il comparto software include OMEN Gaming Hub, per la gestione dei titoli installati e l’ottimizzazione delle prestazioni durante il gioco, insieme ad HP Network Booster, che consente di impostare le priorità di rete per aumentare le performance di connettività. HP Pavillon Plus 14″ è disponibile nelle tonalità di colore Space Blue, Warm Gold, Mineral Silver, Tranquil Pink e Natural Silver e arriverà sul mercato nel mese di agosto, con un prezzo di partenza di 1049 euro.

HP Pavilion x360 è invece un portatile con cerniera ripiegabile a 360°, con cui può essere utilizzato da differenti angolazioni. Il dispositivo è disponibile con modulo opzionale Intel 5G 5000 a bassa latenza e pone l’accento sulla privacy, dando la possibilità di chiudere manualmente l’otturatore della webcam. Sarà venduto nelle varianti di colore Space Blue, Pale Rose Gold, e Natural Silver e arriverà anch’esso nel mese di agosto, a partire da 849 euro.

HP Pavilion x360

Specifiche complete:

CPU Intel Core serie U di 12° generazione

Grafica integrata Intel UHD o Iris Xe

8 o 16GB di RAM DDR4 3200MHz

Archiviazione SSD NVMe da 256GB, 512GB o 1TB

1 USB Tipo-C da 10Gbps, 2 USB Tipo-A da 5Gbps, 1 HDMI 2.1, 1 jack audio combo da 3,5mm, 1 AC smart pin, 1 slot nano SIM e lettore per schede microSD

Conenttività WiFi 6E, Bluetooth 5.2 e modulo opzionale Intel 5G 5000

Display IPS 14 pollici 1080p, multi touch, luminosità 250 nit

Batteria da 43Wh con supporto alla ricarica rapida da 45W o 65W

Il resto delle caratteristiche di entrambi i modelli include un doppio altoparlante stereo B&O, webcam da 5MP con tecnologia HP Presence per la riduzione del rumore IA, il software HP Command Center per la gestione delle prestazioni attraverso le tre modalità Performance, Balanced e Power Safe, la galleria preinstallata HP Palette e un lettore d’impronte opzionale.