Con una conferenza dedicata, Qualcomm ha annunciato oggi le nuove piattaforme Qualcomm Networking Pro Series Gen 3 con capacità Wi-Fi 7, che combinano le caratteristiche della connettività Wi-Fi 7 di ultima generazione con le tecnologie di gestione intelligente di Qualcomm, così da migliorare la velocità, abbassare la latenza e garantire un’esperienza d’uso più piacevole agli utenti con dispositivi Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E, offrendo allo stesso tempo prestazioni senza precedenti per la futura generazione di dispositivi client Wi-Fi 7.

La nuova gamma di dispositivi Qualcomm Networking Pro Series di terza generazione consente di di arrivare a una capacità wireless aggregata di picco di 33Gbps, inoltre permette connessioni punto-punto che superano i 10 Gbps e integra caratteristiche avanzate per il rilevamento delle interferenze e il funzionamento multilink. La serie Wi-Fi 7 Network Pro consente una bassa latenza deterministica in ambienti wireless condivisi impegnativi, offrendo così prestazioni che riescono a competere con quelle che si hanno abitualmente nello spettro privato, solitamente molto meno affollato.

I nuovi prodotti possono anche supportare il backhaul wireless ad alta velocità e bassa latenza per le reti Wi-Fi mesh domestiche e per le infrastrutture aziendali, con prestazioni affidabili anche in caso di interferenze vicine. Quando abbinate a connessioni Internet ad alte prestazioni, come la rete 5G fixed-wireless o la fibra 10G PON, le nuove tecnologie possono essere sfruttate per esperienze come videoconferenze in alta risoluzioni, cloud gaming ad alte prestazioni e AR/VR.

La famiglia Networking Pro Series è composta da quattro nuove soluzioni, che si rivolgono a imprese, piccole/medie imprese, carrier gateway, prosumer mesh o distribuzioni domestiche. Qui di seguito potete leggere le caratteristiche principali dei diversi modelli:

Qualcomm Networking Pro 1620 : Quad-band, 16-stream, 33.1 Gbps di capacità wireless di picco per lo stadio, grande impresa, sistemi di rete domestica premium.

: Quad-band, 16-stream, 33.1 Gbps di capacità wireless di picco per lo stadio, grande impresa, sistemi di rete domestica premium. Qualcomm Networking Pro 1220 : Tri-band, 12-stream, 21.6 Gbps capacità wireless di picco per l’impresa, SMB, prosumer e sistemi di rete domestica premium.

: Tri-band, 12-stream, 21.6 Gbps capacità wireless di picco per l’impresa, SMB, prosumer e sistemi di rete domestica premium. Qualcomm Networking Pro 820 : Quad-band, 8-stream, 13.7 Gbps di capacità wireless di picco per l’impresa, SMB, prosumer e sistemi mesh domestici premium.

: Quad-band, 8-stream, 13.7 Gbps di capacità wireless di picco per l’impresa, SMB, prosumer e sistemi mesh domestici premium. Qualcomm Networking Pro 620: Tri-band, 6-stream, 10.8 Gbps di capacità wireless di picco per l’impresa, SMB, gaming e sistemi mesh domestici.

“Qualcomm Technologies ha abilitato l’era del Wi-Fi a 10 Gbps con le nostre prime consegne ai clienti della famiglia Wi-Fi 7 Networking Pro Series”, ha dichiarato Nick Kucharewski, senior vice president e general manager, Wireless Infrastructure and Networking, Qualcomm Technologies, Inc. “Combinando il supporto per le ultime innovazioni di Wi-Fi 7 con la nostra esclusiva architettura della piattaforma di prodotti, la piattaforma consente soluzioni che vanno dal mesh per tutta la casa a potenti reti di connettività per grandi luoghi pubblici. Con questa linea di prodotti, prevediamo una nuova classe di sistemi per i clienti sia per le applicazioni di oggi che per l’emergente ecosistema Wi-Fi 7.”

“Basandosi sul forte slancio e sulla leadership del Wi-Fi 6/6E, la piattaforma di terza generazione Networking Pro di Qualcomm Technologies, in grado di offrire capacità wireless e prestazioni di throughput record, porta l’infrastruttura Wi-Fi nelle case e nelle imprese al livello successivo”, ha dichiarato Neil Shah, Research Vice President, Counterpoint Research. “Introducendo innovazioni Wi-Fi 7 come Simultaneous Multi-Link Operations, 4K QAM, configurazioni quad-band in un’architettura altamente scalabile, modulare e ottimizzata, Qualcomm Technologies sta alzando la posta in gioco ancora una volta e guidando il settore nell’era 10Gbps+. Questa piattaforma innovativa aiuta così a fornire esperienze wireless coinvolgenti e ricche di contenuti anche in ambienti limitati non possibili in precedenza”.

La nuova gamma di prodotti Qualcomm Networking Pro Series è disponibile in diverse configurazioni, tri-band e quad-band e consente la connettività Wi-Fi attraverso lo spettro 2,4GHz, 5GHz e 6GHz. Le piattaforme Wi-Fi 7 implementano caratteristiche chiave che permettono di raggiungere prestazioni senza precedenti, tra cui: