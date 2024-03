I produttori di schermi sono in crisi tranne uno, indovinate chi?

Nonostante la crisi globale del settore monitor registrata nel 2023, Apple è riuscita a incrementare ampiamente la quota di mercato nel settore dei display 5K, dove al momento detiene il 90%. Il dato arriva direttamente dall'ultimo report di TrendForce, che dipinge un quadro poco lusinghiero per la maggior parte dei produttori di monitor, ad eccezione dell'azienda di Cupertino.

Secondo le analisi, le spedizioni globali di monitor hanno registrato un calo del 7,3% nel 2023, scendendo a circa 125 milioni di unità, un numero inferiore ai livelli pre-pandemici. Questa diminuzione viene attribuita alla crisi economica globale. Tuttavia si prevede una ripresa nei prossimi mesi, con una previsione di aumento del 2% delle spedizioni globali di monitor nel corso del 2024 e una quota stimata di 128 milioni di unità. L'incremento è stato calcolato considerando una potenziale ripresa del sistema economico globale unita al ciclo tipico di sostituzione dei PC (4-5 anni).

I primi tre marchi di monitor commerciali hanno tutti registrato cali superiori al 20% su base annua, con Lenovo che ha subito una perdita del 21,4%. Al contrario, AOC/Philips e Acer hanno visto aumentare le loro spedizioni rispettivamente dell'8,8% e del 6,7%, grazie alla forte domanda nel mercato dei giochi in Cina e all'aggiornamento strategico dei loro prodotti.

Per quanto riguarda i monitor gaming, è in corso un evidente passaggio dalla risoluzione 1080p a 1440p, con un aumento delle vendite dei monitor QHD pari al 34% nel 2023 e ulteriori aspettative di crescita previste per il 2024.

Apple, con i suoi prodotti di punta e una solida fanbase, sembra prosperare anche in piena crisi di mercato grazie ai suoi Studio Display e Pro Display XDR. Le spedizioni mensili di monitor 5K si attestano intorno alle 20-30 mila unità, evidenziando l'eccezionale posizionamento dell'azienda di Cupertino nel mercato dei display premium.