I Ryzen 9000X3D si faranno attendere, ma varrà la pena aspettare

Il Ryzen 7 7800X3D è uno dei migliori processori sul mercato, il migliore in assoluto se si parla di PC da gaming, grazie alla tecnologia 3D V-Cache di AMD. È naturale quindi che tutti gli appassionati, dopo l'annuncio dei nuovi AMD Ryzen 9000, si siano chiesti dove fossero le tanto attese varianti X3D, assenti al Computex.

Donny Woligroski, senior technical marketing manager di AMD, ha voluto rassicurare gli animi: in un'intervista a PC Gamer ha dichiarato infatti che c'è grande entusiasmo per la tecnologia 3D V-Cache, affermando: "Abbiamo molto da dire su X3D. La parte migliore è che non ci stiamo adagiando sugli allori. Stiamo migliorando quello che possiamo fare con X3D, è davvero entusiasmante e non vedo l'ora di parlarne con tutti".

Nessun dettaglio specifico, ma Woligroski ha assicurato che ci saranno anche "differenziazioni interessanti" per quanto riguarda i prossimi chip. Potrebbe significare che arriveranno diversi modelli X3D con diverse dimensioni di cache, aumentando la differenziazione tra i vari prodotti. La lineup attuale, infatti, offre sempre 64MB di 3D V-Cache, che si tratti di un Ryzen 5 5600X3D o di un Ryzen 9 7950X3D.

Ciò che speriamo è vedere la 3D V-Cache anche sulle APU AMD, specialmente nel segmento mobile, rinnovato al computex con la gamma Ryzen AI 300. La presenza di 3D V-Cache su questi chip potrebbe incrementare di molto le prestazioni della grafica integrata, portando parecchi benefici nel mercato degli handheld. Per non parlare poi delle possibili implicazioni nelle console di prossima generazione, che potrebbero diventare ancora più potenti.

Quel che è certo è che bisognerà aspettare ancora parecchio. Eventuali annunci potrebbero arrivare solo verso fine anno, magari in concomitanza con il lancio della famiglia Intel Arrow Lake, giusto per rovinare la festa agli eterni rivali.