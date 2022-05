NVIDIA ha annunciato che lunedì 22 maggio alle 20:00 PDT (ore 5:00 AM di martedì 23 maggio in Italia) terrà il suo keynote al Computex 2022, evento che si terrà a Taipei dal 23 al 27 maggio di quest’anno. Stando al comunicato stampa diffuso dall’azienda, nel corso del keynote si parlerà di come l’intelligenza artificiale sta alimentando i data center aziendali e gli ultimi prodotti e tecnologie per i videogiocatori e creatori di contenuti: è estremamente probabile quindi che vedremo debuttare le nuove GPU RTX 4000 Ada Lovelace, tanto attese quanto chiacchieriate nelle ultime settimane.

Photo Credit: NVIDIA

Durante la presentazione, che durerà circa un’ora, si avvicenderanno ben sei presentatori:

Ian Buck , Vice President of Accelerated Computing

, Vice President of Accelerated Computing Brian Kelleher , Senior Vice President, Hardware Engineering

, Senior Vice President, Hardware Engineering Ying Yin Shih , Director of Product Management, Accelerated Computing

, Director of Product Management, Accelerated Computing Michael Kagan , Chief Technology Officer

, Chief Technology Officer Deepu Talla , Vice President of Embedded and Edge Computing

, Vice President of Embedded and Edge Computing Jeff Fisher, Senior Vice President of GeForce

Si tratta indubbiamente di personalità di un certo spessore, che di certo daranno modo al pubblico di scoprire tutte le novità inerenti all’IA e alla creazione di contenuti, in particolare come l’accelerated computing, i data center e la robotica hanno fatto passi da gigante grazie all’Intelligenza Artificiale. Al keynote seguirà anche una presentazione di NVIDIA Omniverse e del suo impiego per la realizzazione di mondi virtuali.

Anche la principale concorrente di NVIDIA, AMD, terrà un keynote dal titolo “Advancing the High-Performance Computing Experience” al Computex 2022 il 23 maggio, a cui parteciperà il CEO Lisa Su.

Photo Credit: NVIDIA

Finalmente, dopo anni di richieste da parte della community, NVIDIA ha recentemente pubblicato i driver open source, distribuiti con una doppia licenza GPL/MIT, per le sue schede grafiche. Sebbene al momento il codice sorgente sia completo e stabile per le GPU Ampere e Turing per workstation, si tratta di un passo in avanti importante per il mondo Linux. Trovate ulteriori dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.