Qualche giorno fa, vi abbiamo riferito che il noto leaker @kopite7kimi, tramite un messaggio pubblicato su Twitter, aveva diffuso alcuni dati tecnici relativi alla prossima scheda grafica GeForce RTX 4080 della linea “Ada Lovelace” che mettevano in evidenza un leggero downgrade rispetto alle specifiche trapelate in passato.

Infatti, il numero di CUDA core è passato dal range 10.240-10.752 a 9.728, con una diminuzione pari al 10%, sebbene le prestazioni siano praticamente rimaste le stesse, con un risultato finale di circa 15.000 punti nel test 3DMark Time Spy Extreme. Per quanto riguarda il resto delle specifiche, la scheda, che utilizzerà il PCB PG136/139-SKU360, sarà equipaggiata anche con 16GB di GDDR6X a una velocità di 21Gb/s su un bus a 256 bit, per una banda totale massima di 672GB/s.

1. The TITAN have a chance to use a full-fat chip. I will update that when I confirm it.

2. A full-fat AD103 will have 64M L2, and AD104 will have 48M. Only RTX 4090 should have a L2 cut. (99%)

— kopite7kimi (@kopite7kimi) August 5, 2022