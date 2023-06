1.600 euro per un portatile da 15 pollici non sono certo pochi, anche perché la maggior parte delle persone preferirà spendere meno di mille euro e orientarsi su un portatile economico. Ma tutto considerato il nuovo MacBook Air 15 è un computer, almeno sulla carta, sbaraglia la concorrenza.

Innanzitutto il design. Sottile e leggero, con il classico chassis in alluminio dei Macbook. Fantastico da maneggiare e resistente, e con il valore aggiunto del connettore Magsafe per la ricarica. Sarà un dettaglio, ma ti mette al riparo da brutti incidenti e gli altri non ce l’hanno.

Lo schermo è molto buono, anche se da questo punto di vista potete trovare pannelli migliori in casa HP, Asus o Dell – ma per avere i migliori schermi OLED, magari touchscreen, dei concorrenti bisogna spendere ancora di più, il che è un possibile deterrente all’acquisto. Soprattutto se le altre caratteristiche restano più o meno le stesse.

Come tutti i Mac, tastiera e touchpad sono di altissimi livello. Sul touchpad, devo dire che non condivido l’opinione comune secondo cui il trackpad dei Mac sia superiore, ma io riesco a fare i gesti multi-dita su Windows anche sul touchpad microscopico del mio Fujitsu, quindi magari non sono un buon testimone in questo caso.

Macbook 15 2023

Ma in generale sulle tastiere i notebook di Cupertino hanno ancora una marcia in più (superata la vicenda degli switch a farfalla, ovviamente). Non che le tastiere degli altri siano pessime, intendiamoci, però scrivere su un Mac è ancora “un’altra cosa”.

Sulle prestazioni, con il suo chip M2 il nuovo Macbook Air 15 è probabilmente in grado di superare qualunque sistema Windows dal prezzo simile. I laptop più potenti, sull’altro fronte, arrivano ad offrire un Intel Core i7-13700H oppure un i7-1360p (o equivalenti), ed ecco il problema: devi scegliere tra un processore molto potente, quindi meno batteria e più rumore, oppure uno molto efficiente. Con l’i7-1360p la batteria dura di più e la ventola non parte quasi mai, ma non puoi mica montarci i video o fare altre attività che che fai con l’Apple M2. E l’Air è proprio senza ventola, quindi non è proprio possibile che a un certo punto diventi il classico aereo al decollo.

Insomma, va forte e dura tanto, è bello da vedere ed è resistente, ma leggero. In ambito Windows trovate portatili che hanno un prezzo simile, ma saranno carenti su qualche aspetto, come rumorosità, o potenza. Alcuni hanno uno schermo migliore, e di sicuro uno schermo OLED ad alta risoluzione è una cosa fantastica da avere – ancora meglio se è un touchscreen. Ma costano di più, e considerato che su altri aspetti magari sono inferiori, non so se sono appetibili.

Magari nei prossimi giorni troverò dei laptop Windows che per 1600 euro offrono moltissimo, e che faranno sembrare il Macbook Air 15 una proposta insensata. Ma per oggi, mi pare proprio che se avete un budget di questo tipo e non avete problemi a usare mac OS, allora il nuovo Macbook 15 è il computer da prendere.