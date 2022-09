Nella giornata di ieri, vi avevamo riferito che un gruppo di overclocker aveva spinto il processore Ryzen 9 7950X, che debutterà sul mercato il prossimo 27 settembre insieme ai suoi “fratellini minori” Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X e Ryzen 5 7600X, nonché alle schede madri X670 e X670E, a frequenze davvero notevoli, tanto superare quattro record utilizzando solo un sistema di raffreddamento a liquido AIO con un radiatore da 280mm.

Era solo questione di tempo prime che il chip venisse spremuto ulteriormente impiegando l’azoto liquido e il noto leaker @Tum_Apisak ha individuato un risultato ottenuto in CPU-Z che ha visto il processore raggiungere un boost clock su un singolo core di ben 7.247MHz applicando una tensione di 1,506V. Si tratta di un risultato eccezionale, sebbene ancora lontano dal record mondiale attuale, saldamente nelle mani di un FX-8370 portato sino a 8,722MHz.

AMD Ryzen 9 7950X @ 7247.49 MHz 1 core pic.twitter.com/CjZbhfVoLx — APISAK (@TUM_APISAK) September 22, 2022

Per fare un confronto, l’attuale top di gamma Zen 3, il Ryzen 9 5950X, è riuscito ad arrivare a “solo 6.350MHz”, quindi il nuovo Ryzen 9 7950X è riuscito a superare il predecessore del 14%, mentre non è stato in grado di sorpassare il Core i9-12900K di Intel, con i suoi 7.600MHz. Invece, per quanto riguarda l’overclock all-core, il Ryzen 9 7950X in questione ha raggiunto 6,5GHz su tutti e 16 i core con una tensione di 1,465V.

Ricordiamo che il Ryzen 9 7950X è dotato di 16 core e 32 thread, ha una frequenza base di 4,5GHz in grado di arrivare sino a 5,7GHz, 200 MHz in più rispetto all’Intel Core i9-12900KS. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, la CPU ha un TDP di 170W (230W PPT), 80MB di cache, di cui 64MB L3 e 16MB L2.

Qualche giorno fa, vi abbiamo riferito che Robert Hallock, Technical Marketing Director di AMD, ha deciso di lasciare la compagnia per esplorare nuove opportunità professionali. La comunicazione è arrivata tramite un post sul profilo LinkedIn di Hallock, che ha tenuto a ringraziare diversi “volti noti” del settore e dell’azienda, da Darren McPhee e David McAfee a Ian Cutress, noto analista e famosa ex firma di AnandTech, fino ad arrivare alle community AMD su Reddit e Discord. Trovate ulteriori dettagli nel nostro precedente articolo dedicato.