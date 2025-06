La notizia in un minuto

L'Insta360 Link 2C Pack Standard è attualmente in offerta su Amazon a 137,99€ invece di 169,99€, con uno sconto del 19%. Questa webcam 4K professionale si distingue per il sensore da 1/2" con tecnologia HDR che garantisce una qualità d'immagine premium, l'inquadratura automatica che segue i movimenti dell'utente e l'audio con cancellazione del rumore basata su intelligenza artificiale per comunicazioni cristalline. Particolarmente adatta a professionisti che lavorano da remoto, content creator, educatori e gamer, offre funzionalità avanzate come il controllo gestuale, la modalità WhiteBoard per formatori e il tracking intelligente per meeting con più partecipanti. La webcam è compatibile con tutte le principali piattaforme di videochiamata e streaming, include un interruttore per la privacy e rappresenta un investimento eccellente per chiunque necessiti di una soluzione di comunicazione digitale di alta qualità, combinando video 4K, audio pulito e massima versatilità d'uso in un unico dispositivo professionale.