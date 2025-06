Oggi è una giornata importante per tutti gli appassionati di videogiochi: debutta ufficialmente la Nintendo Switch 2. Con l’arrivo della nuova console, cresce anche l’esigenza di espandere lo spazio di archiviazione in modo efficiente e affidabile. In occasione di questo lancio, Amazon propone un’interessante offerta: la microSD SanDisk Express è disponibile a un prezzo scontato. Un’occasione da cogliere per chi desidera prepararsi al meglio per un’esperienza di gioco fluida e veloce.

SanDisk MicroSD Express, chi dovrebbe acquistarla?

Questa microSD SanDisk Express rappresenta un investimento a prova di futuro. Grazie all’interfaccia PCIe 3.1 NVMe e alla compatibilità con lo standard microSD UHS-I, questa scheda garantisce prestazioni elevate sia con i dispositivi attuali che con i modelli di nuova generazione. Le velocità di lettura raggiungono livelli impressionanti: fino a 8,8 volte superiori rispetto alle classiche schede microSD UHS-I e fino a 4,4 volte superiori rispetto ai modelli più avanzati con tecnologia SanDisk QuickFlow. Una velocità comparabile a quella di un SSD portatile standard.

Oltre alla rapidità, ciò che distingue davvero la microSD Express è la capacità di farvi risparmiare tempo. Abbinata al lettore SanDisk PRO-READER SD Express Dual Card (acquistabile separatamente), riduce drasticamente i tempi di trasferimento dei dati. E per chi è solito portare la propria console ovunque, anche in ambienti estremi, la robustezza della scheda è una garanzia: è resistente ad acqua, urti, raggi X, campi magnetici, umidità e perfino alle alte temperature, grazie al sistema SanDisk ThermAdapt.

Infine, SanDisk ha pensato anche alla protezione dei vostri ricordi più preziosi. Con l’acquisto della scheda è incluso il software RescuePRO Deluxe per il recupero dei file eliminati accidentalmente, gratuito per due anni. Una funzione utile per chi cattura spesso schermate e video delle proprie sessioni di gioco. Con la Nintendo Switch 2 appena arrivata e una microSD SanDisk Express al suo fianco, siete pronti a vivere un’esperienza di gioco ottimale.