Intel NUC 11 (nome in codice “Phantom Canyon“) è equipaggiato con un processore Core i7-1165G7 “Tiger Lake” di undicesima generazione, accompagnato da una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060, offrendo un dispositivo compatto ma che consente ugualmente di lavorare e giocare in maniera più che dignitosa. A quanto pare, l’azienda di Santa Clara ha deciso di cambiare rotta con il suo prossimo NUC 12, soprannominato “Serpent Canyon”, in quanto, oltre a essere dotato della nuova CPU Core i7-12700H (“Alder Lake”) a 14 core, farà affidamento, per ciò che concerne la parte grafica, sulla scheda A770M “Arc Alchemist”.

Arc A770M è l’offerta di punta della serie mobile Intel, basata sulla GPU ACM-G10, dotata di 32 Xe-Core e 16GB di memoria GDDR6. Non è stato specificato il TDP, ma dovrebbe avere un valore compreso tra 120 e 150W. Sul fronte CPU, il Core i7-12700H è dotato di 6 core Performance e 8 core Efficient, per un totale di 14 core e 20 thread, mentre la frequenza è di 4,7GHz e sono integrati 24MB di cache.

Photo Credit: Intel

Photo Credit: Intel

Dal punto di vista della connettività, Intel NUC 12 “Serpent Canyon” disporrà di uno slot per schede SDXC UHS-II sulla parte frontale, oltre a un connettore Thunderbolt 4, un jack audio da 3,5mm e due USB 3.2 Type-A. Nella parte posteriore, invece, troviamo quattro USB Type-A, un connettore Ethernet Intel 2.5G, un secondo Thunderbolt 4 e le uscite video HDMI 2.1 e DisplayPort 2.0.

Al momento, non è stato annunciato né il prezzo né la data di lancio, ma il prodotto dovrebbe essere “disponibile a breve”.

Qualche mese fa, abbiamo avuto modo di mettere le mani anche sul NUC 12 Extreme “Dragon Canyon”, sistema potente più orientato al gaming, allo streaming e alla creazione di contenuti rispetto agli altri modelli della gamma Intel. Trovate la recensione completa al seguente indirizzo.