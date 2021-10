Intel Alder Lake, ecco i benchmark con memorie DDR4

Gli Intel Alder Lake saranno tra le prime CPU a supportare le memorie DDR5. Ma, dal loro annuncio, ci sono state molte speculazioni su quale dei nuovi chipset avrebbe supportato anche le DDR4 e sulle performance dell’accoppiata. In attesa di scoprirlo, i primi benchmark degli Alder Lake con memorie DDR4 forniscono alcune risposte a queste domande.

All’alba (ora italiana) di martedì 6 ottobre l’utente Twitter APISAK ha pubblicato uno screen che mostra dei benchmark pubblicati su Puget Bench, ma attualmente la pagina è stata rimossa. I test si svolgevano su sistema operativo Windows 11 Pro, processore Intel Core i7-12700K di 12a generazione, una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3070, 128GB di RAM DDR4 a 3200MHz e la nuova scheda madre Gigabyte con chipset Z690.

Lo screen dei benchmark di Puget Systems postato da APISAK su Twitter. Fonte: https://t.co/NiKlrRppsd pic.twitter.com/l5h98NIV5h

La nuova CPU di Intel è stata testata con tre applicazioni differenti, cioè Adobe After Effects, Premiere Pro e Photoshop. Le configurazioni hanno ottenuto i punteggi 1565, 1114 e 1244. L’esito dei test è incoraggiante per la 12a generazione di CPU Intel, sia se confrontato con le CPU di 11a generazione che con la serie Ryzen 9 di AMD. Sebbene il mero confronto dei punteggi sia poco indicativo delle differenze che intercorrono tra i processori, i benchmark di Puget Systems porrebbero la famiglia Alder Lake in cima alle classifiche.

Ricordiamo che, fino all’uscita ufficiale dei processori Intel Alder Lake, questi test devono essere presi con le pinze. Per fortuna il lancio ufficiale della nuova generazione di CPU Intel è sempre più vicino. Al di là delle dovute cautele, questi risultati preliminari sono incoraggianti per chi desidera acquistare una CPU di 12a generazione senza cambiare le memorie DDR4.