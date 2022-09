Prima del debutto ufficiale delle GPU Arc Alchemist, Intel sta sviscerando tutte le caratteristiche delle sue schede video al fine di far conoscere al meglio i punti più salienti dei nuovi modelli. Nell’ultimo video pubblicato nel canale YouTube ufficiale dell’azienda, Ryan Shrout e Tom Petersen tornano a parlarci della fascia alta della gamma, che include le varianti A750 e A770. Questi due modelli sono ultimamente stati al centro dell’attenzione nei video promozionali di Intel, che ne hanno svelato nel dettaglio le specifiche complete, così come le performance in ray tracing e XeSS, la tecnologia di supersampling proprietaria che sembra già essere molto promettente.

L’attenzione è stavolta sulle frequenze operative delle GPU, nello specifico sui limiti che A750 è in grado di raggiungere in overclock, un argomento che raramente viene preso dai produttori di schede video. Tom Petersen mostra come Arc A750, con un limite di potenza aumentato da 185W a 228W (un valore che riguarda soltanto il processore grafico e non tutta la scheda), è stata in grado di raggiungere una frequenza di 2719 MHz su Hitman 3. In queste condizioni, le temperature si sono spinte fino a 81°C e 88°C rispettivamente per GPU e moduli VRAM.

Fonte: Intel

Fonte: Intel

Il video di Intel mostra inoltre com’è fatta Arc A770, basata sul processore grafico ACM-G10 da 32 Xe Core, accompagnato a sua volta da 16GB di VRAM GDDR6 (la scheda è anche disponibile nella variante da 8GB). Sono presenti 6 fasi VRM e 6 moduli VRAM, mentre la connettività include tre DisplayPort 2.0 e una porta HDMI 2.1, il supporto a quest’ultimo standard potrebbe tuttavia mancare sulle schede custom prodotte dai vari partner dell’azienda. Il dissipatore ha infine un design a due ventole e un’ampia camera di vapore, con quattro heatpipe da 10x3mm. Il rumore massimo della GPU, secondo i dati di Intel, è di 39 dBA.

La Arc A770 Limited Edition presenta anche qualche chicca estetica, con quattro zone RGB che è possibile controllare e personalizzare attraverso il software Arc Control. Sperando che questo sia l’ultimo video pubblicitario dell’azienda prima del lancio delle schede, non resta adesso che aspettare il debutto nel mercato delle nuove GPU.