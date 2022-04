Aggiornamento

Intel ha dato seguito al tweet menzionato, probabilmente dopo essersi resa conto di aver generato confusione negli utenti. Come già suggerito, si è trattato di un malinteso: i laptop con GPU Intel Arc sono effettivamente già disponibili, ma solamente in Korea, mentre nel resto del mondo arriveranno nel corso delle prossime settimane. Qui sotto vi lasciamo il tweet che chiarisce la situazione.

Apologies for the confusion, we had incorrect information. Samsung systems with Intel Arc graphics are available now in Korea and will scale to other regions. Additional OEMs in other regions will have systems in the coming weeks. — Intel Support (@IntelSupport) April 8, 2022

Notizia originale

La scorsa settimana abbiamo finalmente assistito alla presentazione delle prime GPU mobile Intel Arc. All’evento l’azienda ha svelato i modelli basati su chip ACM-G10 e ACM-G11, il primo andrà ad equipaggiare le più performanti Arc 5 e 7, mentre il secondo sarà utilizzato nelle schede di fascia bassa Arc 3. Sebbene queste ultime sarebbero dovute essere già disponibili, in giro non si vede ancora ombra di portatili equipaggiati con GPU Arc A350 o A370M.

A tal proposito, i colleghi di Videocardz hanno chiesto ai lettori se qualcuno di loro fosse già riuscito ad acquistare un modello con scheda video Arc, ottenendo un responso negativo. Ciò potrebbe significare che Intel non sia andata oltre il mero annuncio, non riuscendo a rilasciare i primi modelli nei tempi previsti, nonostante le premesse.

In una risposta a un utente da parte dell’account ufficiale di Intel Support, l’azienda specifica che i primi portatili con grafica dedicata Intel Arc saranno disponibili entro la fine del secondo trimestre. Il tweet è stato pubblicato 24 ore fa e non è stato ancora rimosso o commentato ulteriormente dall’azienda, potrebbe in realtà riferirsi alla disponibilità dell’intera gamma Arc mobile, o dei modelli più performanti Arc 5 e 7, dato che quanto affermato andrebbe in contraddizione con le date annunciate all’evento.

Hi! Laptops with Intel ARC will be available for purchase by the end of the second quarter of 2022. We suggest you follow our newsroom at https://t.co/AlNpzzMu5P for all the updates. — Intel Support (@IntelSupport) April 6, 2022

Acer Swift X, uno dei primi portatili con GPU Intel Arc ad essere già preordinabile prima dell’evento di lancio di Intel, risulta ancora disponibile all’acquisto, ma la spedizione è stata posticipata dal 25 maggio al 13 giugno. Alcuni rivenditori avrebbero inoltre venduto per errore dei modelli di Galaxy Book2 Pro, che in realtà non equipaggiano alcuna GPU dedicata Intel Arc, come riportato da alcuni utenti sul forum Samsung.

I portatili Book2 Pro elencati con GPU Arc sarebbero ancora in vendita presso rivenditori americani, ma allo stato attuale nessuno di questi è presente nel sito ufficiale di Samsung, che nel suo comunicato stampa menziona le GPU Arc come opzionali per la sua nuova serie di portatili. È difficile credere che Intel abbia comunicato date di disponibilità errate in fase di annuncio, l’ipotesi più probabile è che ci siano ritardi legati alla carenza di semiconduttori che ancora affligge il mercato, seppur meno che in passato. Non resta altro da fare che aspettare pazientemente l’arrivo sul mercato di questi laptop, per scoprire come si comportano realmente le nuove GPU discrete di Intel rispetto alle alternative Nvidia e AMD.