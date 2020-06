Intel conferma: Tiger Lake in arrivo quest’estate

I processori mobile basati su architettura Tiger Lake di Intel sono ormai dietro l’angolo. A confermarlo è l’azienda stessa che ha iniziato ad inviare del materiale promozionale davvero particolare ad alcuni addetti stampa selezionati.

L’undicesima generazione di processori mobile Intel, che sarà basata su architettura Tiger Lake, arriverà molto presto. A confermarlo è il profilo Twitter di Nathan Kirsch (@LegitReviews) che ha mostrato sul social l’inaspettato contenuto di un pacco ricevuto direttamente dall’azienda di Santa Clara: tra gli oggetti ricevuti, un vaso per fiori della classica colorazione blu legata al marchio Intel, un sacchetto contenente due semi di giglio arancione (Lilium Tiger’s Roar) pronti per essere piantati e un cartoncino che conferma l’annuncio degli Intel Core mobile 11th Gen entro l’estate.

It looks like @Intel is ready to start promoting their next-gen mobile processors code-named Tiger Lake! I just got an #Intel blue planter with 2 orange Lily (Lilium 'Tiger's Roar') seeds. The card hints Intel's 11th Gen Tiger Lake CPUs are coming this summer! #TigerLake #CPU pic.twitter.com/02CcH85ubE

— Nathan Kirsch (@LegitReviews) June 5, 2020