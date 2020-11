Intel Ice Lake-SP più veloce di AMD EPYC con la metà dei core?

In occasione dell’evento Supercomputing 2020, Intel ha rivelato alcuni dettagli inerenti ai suoi processori scalabili Xeon di terza generazione ‘Ice Lake-SP’ che saranno lanciati ufficialmente nel corso del primo trimestre del 2021. Tra le altre cose, Intel ha condiviso alcuni dati preliminari sulle prestazioni e ha affermato che un server dotato di due CPU Ice Lake a 32 core è più veloce di una macchina basata su due processori EPYC a 64 core di AMD.

Il prossimo processore scalabile Xeon di terza generazione di Intel sarà caratterizzato da un massimo di 32 core e otto canali di memoria che supporteranno fino a 6TB di DDR4-3200 e Intel Optane. Inoltre, la nuova CPU supporterà la connettività PCIe 4.0 ed una serie di nuove tecnologie di sicurezza, inclusi gli acceleratori crittografici.

Intel afferma che la nuova microarchitettura Sunny Cove, abbinata ad acceleratori speciali e al supporto di memoria esteso, consentirà ai nuovi processori di essere significativamente più veloci dei predecessori che si basano sulla microarchitettura Skylake, ormai piuttosto obsoleta.

Secondo l’azienda, un server equipaggiato con due CPU Xeon scalabili a 32 core di terza generazione con clock di 2,20GHz accoppiati a 256GB di memoria DDR4-3400 è dal 20% al 30% più veloce in determinati benchmark (LAMMPS, NAMD STMV, Monte Carlo) rispetto a un server dotato da due processori AMD EPYC 7742 a 64 core con clock a 2.25GHz e 256GB di DDR4-3200.

Intel deve ancora presentare ufficialmente i suoi processori scalabili Xeon di terza generazione ”Ice Lake”, ma un certo numero di clienti, tra cui Korea Meteorological Administration, The Max Planck Computing and Data Facility, The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), l’Università di Tokyo, l’Università di Osaka ed Oracle, hanno già annunciato l’intenzione di utilizzare le nuove CPU per i loro HPC.

Vi ricordiamo che recentemente è stato avvistato il primo benchmark eseguito su un processore Tiger Lake-H, progettato per essere utilizzato in notebook di fascia alta e desktop compatti a bassa potenza, a otto core.