Qualche settimana fa, Intel aveva confermato i ritardi relativi alle GPU desktop della linea Arc Alchemist (di cui si vociferava già da tempo). Lisa Pearce, capo del Visual Compute Group del gigante di Santa Clara, aveva affermato, tramite un comunicato stampa pubblicato sul blog ufficiale, che il lancio sarebbe stato inizialmente limitato solo a una regione, in maniera analoga a quanto già successo con le GPU della gamma destinate ai portatili. In particolare, si partirà con i modelli desktop di fascia bassa Arc A3 solo sul mercato cinese, per poi arrivare a una distribuzione successiva a livello globale, mentre i modelli di fascia media e alta A5 e A7 saranno invece disponibili ovunque entro la fine dell’estate.

A quanto pare, il lancio di Arc A3 desktop sarebbe ormai imminente, visto che il sito ufficiale di Intel è stato recentemente aggiornato con un pulsante che rimandava a “Intel Arc A3 for Desktop”, sebbene sia stato rimosso poco dopo e il link non funzionasse. Tuttavia, rimane un segno piuttosto forte che la serie A3 debutterà presto sul mercato. Stando agli ultimi rumor, Arc A380 sarà una scheda equipaggiata con la GPU ACM-G11 con 8 Xe-Core e dovrebbe usare un bus per la memoria di 96 bit (mentre le varianti mobile sono limitate a 64 bit).

Photo Credit: VideoCardz

Ovviamente, per il momento non ci rimane altro che attendere un comunicato ufficiale da parte di Intel, che ormai non dovrebbe tardare molto ad arrivare. Ricordiamo che la gamma Intel Arc Alchemist prevede un totale di sette modelli, a partire dalle top di gamma Arc A780 ed A770, per continuare con le GPU di fascia media A750 e A580 e finire con le schede di fascia più bassa A380, A350 ed A310.

