Internxt fa un salto di qualità! Novità in arrivo e sconto primaverile dell'80%

Internxt, la piattaforma che ha conquistato gli utenti grazie alla sua attenzione alla privacy e sicurezza, sta per fare un importante passo avanti. Con l’arrivo della primavera, la compagnia ha annunciato una serie di novità che renderanno ancora più potente e sicuro il servizio offerto. Oltre a funzioni nuove, presto in arrivo, Internxt sta includendo anche antivirus premium e una VPN integrata, il tutto nel suo servizio di cloud storage. Per festeggiare questa evoluzione, gli utenti potranno usufruire di uno sconto eccezionale dell'80%, rendendo l'accesso alla privacy più conveniente che mai.

Offerte cloud storage Internxt, perché approfittarne?

La novità principale riguarda l'introduzione di nuovi piani che offrono molto di più del semplice spazio di archiviazione nel cloud. Con l'aggiunta dell'antivirus premium e della VPN integrata, Internxt garantisce una protezione a 360 gradi, proteggendo i dati degli utenti da virus, malware e altre minacce informatiche. Questi strumenti, inclusi nei piani premium, sono una vera e propria risorsa per chi cerca una soluzione completa per la sicurezza online. La possibilità di usufruire di questi strumenti insieme al cloud storage rende Internxt una delle opzioni più sicure e convenienti per chi desidera passare alla privacy questa primavera.

Internxt non si ferma qui: la piattaforma sta per lanciare due nuove funzionalità molto attese: Meet e Mail. Queste nuove aggiunte sono destinate a cambiare il modo in cui gli utenti gestiscono le loro comunicazioni online. Con il piano "Premium" o "Definitivo", gli utenti potranno ottenere da 3 a 5 indirizzi email, aumentando così la loro sicurezza e privacy. Questi nuovi strumenti si integrano perfettamente con il cloud storage di Internxt, creando un ecosistema ideale per chi non vuole rinunciare alla sicurezza digitale.

I prezzi, che partono da 180€ per 1TB di spazio, 380€ per 3TB e 580€ per 5TB, sono davvero competitivi per chi cerca una soluzione di cloud storage che offre anche sicurezza avanzata. Il pagamento è unico, senza costi ricorrenti, e garantisce accesso a tutti i vantaggi dei nuovi piani. Con un’offerta così vantaggiosa, è il momento ideale per passare a Internxt e proteggere i propri dati in modo sicuro e conveniente.

