InWin 928 Super Tower è il case perfetto per la CPU 28 core di Intel

InWin ha presentato al CES 2019 uno dei suoi “soliti” case, dal design mai visto prima e che mira a farsi riconoscere in mezzo alla massa. Il nuovo arrivato si chiama 928 Super Tower ed è progettato specificatamente per il nuovo Xeon W-3175X.

Il case è tutto in vetro e alluminio ed è uno dei più grandi (se non il più grande) tra quelli visti al CES. È stato progettato in collaborazione con Asus per potervi installare la nuova ROG Dominus Extreme X599, scheda madre progettata per il nuovo processore 28 core di Intel.

In un case che mira all0eccesso, non poteva mancare qualcosa che mettesse in mostra anche le schede video: è possibile installarne fino a quattro in verticale, ma InWin nella confezione include solamente una prolunga PCIe, quindi dovrete comprarvi le altre tre. Per quanto riguarda il raffreddamento, è possibile installare fino a 12 ventole.

Una configurazione del genere ha bisogno di una potenza fuori dal comune, e l’azienda taiwanese lo sa bene. Per questo motivo ha inserito nel nuovo 928 Super Tower non uno ma due alloggiamenti per alimentatori ad alta potenza. Per espandere lo storage troviamo slot in cui inserire due dischi da 3,5″ oppure sei da 2,5″.

Non ci sono dettagli sulla disponibilità, ma l’azienda ha fatto sapere che il case costerà circa 600 dollari. È una spesa non indifferente, ma vista la configurazione per cui è progettato e il costo di processore e scheda madre, tanto vale prendere il case adatto no?