IPVanish: tutti i vantaggi della VPN in un unico piano scontato all'83%

Spesso, per ottenere tutte le funzionalità, è necessario scegliere la versione più completa delle migliori VPN. Con IPVanish, invece, ottenete una VPN completa con un unico abbonamento, ora scontato fino all'83%. Offrendo crittografia avanzata e assistenza disponibile 24/7, il provider propone il suo piano annuale a meno di 3€ al mese, mentre il piano biennale costa circa 2€ al mese.

IPVanish, chi dovrebbe abbonarsi?

Innanzitutto, IPVanish utilizza una crittografia avanzata per garantire la massima sicurezza dei vostri dati. Con indirizzi IP condivisi, la vostra attività online diventa impossibile da tracciare, proteggendo la privacy. Inoltre, la politica di assenza di registri di traffico è stata verificata, assicurando che nessuna delle vostra attività venga memorizzata. La flessibilità dei protocolli di connessione multipli vi permette di scegliere il livello di sicurezza e velocità che preferite, mentre la possibilità di connettere un numero illimitato di dispositivi vi offre una copertura completa senza costi aggiuntivi.

Chi ama lo streaming troverà in IPVanish il servizio perfetto. Con oltre 90 posizioni del server, potete accedere in modo sicuro a servizi di streaming come Netflix, BBC iPlayer, Disney+, HBO Max, ESPN, Amazon Prime e molti altri. Grazie alla protezione offerta da IPVanish, potete guardare le vostre serie televisive, programmi, documentari, film e altro ancora con la massima tranquillità. Inoltre, l'accesso sicuro ai media non ha limiti di trasferimento dati, garantendovi uno streaming senza buffering fastidiosi, specialmente durante gli eventi sportivi in diretta.

Per i gamer e chiunque utilizzi reti Wi-Fi pubbliche, IPVanish rappresenta ancora una volta un servizio ideale. Con server web proxy, potete navigare e giocare con maggiore privacy e sicurezza. La protezione contro la limitazione dell'ISP aiuta a mantenere una connessione stabile e veloce, riducendo la possibilità di ritardi durante le sessioni di gioco o lo streaming. E se doveste avere problemi, l'assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è sempre pronta a offrirvi supporto immediato, garantendo un'esperienza d'uso ottimale.

