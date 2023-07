AMD, nelle ultime ore, ha sorpreso con un piacevole annuncio. La Radeon RX 7900 GRE, originariamente prevista solo per il mercato cinese, sembra ora destinata a raggiungere anche il Nord America e la Germania. La notizia è stata confermata da AMD stessa, la quale ha pubblicato i prezzi consigliati per gli Stati Uniti e ha comunicato la disponibilità anche per il mercato tedesco, l’unico per il momento sul suolo europeo.

La Radeon RX 7900 GRE, attualmente, è un esclusiva tedesca di Memory PC, uno dei partner esclusivi di AMD in Germania. Tuttavia, questa esclusiva, presenta una peculiarità: la Radeon RX 7900 GRE è disponibile solamente all’interno dei PC da gioco assemblati da Memory PC, basati sia su processori AMD Ryzen che Intel Core, senza risultare attualmente disponibile per la vendita stand-alone.

La domanda che sorge spontanea è se, in futuro, la Radeon RX 7900 GRE sarà disponibile anche separatamente e se verrà estesa la distribuzione anche in altri paesi europei.

Radeon RX 7900 GRE

La Radeon RX 7900 GRE è basata sulla GPU Navi 31, con 5120 stream processor abilitati, una frequenza di clock che varia tra 1,27 GHz e 2,245 GHz e prestazioni di calcolo che oscillano tra i 26 e i 46 TFLOPS FP32. Delle caratteristiche molto simili a quelle della Radeon RX 7900 XT, una delle migliori schede grafiche attualmente sul mercato, la quale offre prestazioni di calcolo che oscillano tra i 32 e i 51,6 TFLOPS FP32.

Una delle principali caratteristiche che differenzia la Radeon RX 7900 GRE è il suo sottosistema di memoria notevolmente ridotto. La scheda ha solo quattro active memory controller dies (MCDs), ed è dotata di 64 MB di Infinity Cache e 16 GB di memoria GDDR6 a 18 GT/s, collegata alla GPU tramite un’interfaccia di memoria a 256 bit. Di conseguenza, la larghezza di banda di Infinity Cache della RX 7900 GRE è ridotta a 2,25 GB/s, mentre la larghezza di banda della memoria è ridotta a 576 MB/s.

Nonostante tutto, la Radeon RX 7900 GRE, si avvicina molto alla RX 7900 XT nei carichi di lavoro che dipendono dalla potenza di calcolo. Tuttavia, si stima che le sue performance potrebbero essere notevolmente inferiori nei giochi che richiedono elevate larghezze di banda di memoria. Pertanto, la Radeon RX 7900 GRE potrebbe risultare leggermente meno performante, rispetto alla RX 7900 XT, in scenari che richiedono elevate risoluzioni e algoritmi avanzati di anti-aliasing.

Con un prezzo di 649$, negli Stati Uniti, la Radeon RX 7900 GRE di AMD può rappresentare una scelta interessante per coloro che utilizzano un display con una risoluzione di 2560×1440 o inferiore, anche se, per il momento, non ci resta altro che attendere ulteriori sviluppi riguardo alla disponibilità della scheda sul mercato europeo.