Stando alle foto pubblicate da un noto leaker, la nuova scheda madre di ASRock basata sul chipset X670E avrà bisogno di un bel po’ di tempo per effettuare il primo boot, a seconda del numero e della capacità dei moduli DDR5 installati.

Infatti, si parte da 100 secondi con l’inserimento di due moduli da 16GB ai ben 400 secondi (6 minuti e 40 secondi) con quattro moduli da 32GB. Al momento, non sappiamo quale sia il motivo alla base di tale decisione, ma molto probabilmente la motherboard, prima di avviare completamente il sistema, effettua dei test interni per verificare che le memorie DDR5 siano pienamente compatibili e stabili. Sarà interessante vedere se nel manuale verrà data una spiegazione ai lunghi tempi richiesti per il primo avvio, ma per quello dovremo attendere ancora qualche settimana.

ASRock X670E First boot/Full reset start Time required 2x16GB≈100s

2X32GB≈200s

4X16GB≈200s

4X32GB≈400s Is this the Zen 4 running a memory test on first boot? Or is this an ASRock issue? pic.twitter.com/4KvauCfVXa — HXL (@9550pro) September 1, 2022

Nella giornata di ieri, vi avevamo anche riportato che Robert Hallock, Technical Marketing Manager di AMD, rispondendo alla domanda di un utente sul server Discord ufficiale dell’azienda, aveva affermato che le migliori memorie da utilizzare con i nuovi processori Ryzen 7000 sono le DDR5-6000, le quali permettono di beneficiare di un ottimo compromesso tra costo, stabilità, prestazioni e facilità d’uso. Hallock ha consigliato anche l’uso di kit da due moduli anziché quattro, poiché, come spesso capita, l’uso di quattro DIMM limita molto la frequenza massima raggiungibile dalla RAM. Trovate ulteriori dettagli a riguardo nella nostra precedente notizia dedicata.

Dopo aver svelato recentemente la line up di CPU Ryzen 7000 basate sull’architettura Zen 4, composta da Ryzen 9 7950X e 7900X, Ryzen 7 7700X e Ryzen 5 7600X, l’azienda di Sunnyvale ha accennato all’arrivo di ulteriori modelli con 3D V-Cache, tecnologia impiegata per la prima volta in ambito consumer sul Ryzen 7 5800X3D. Per maggiori dettagli in merito, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato.