Laptop LG Gram 17Z90R a solo 999€! Risparmio del 7%

Vorreste cambiare il vostro laptop con un modello perfetto per lavorare al meglio a tutti i vostri progetti? Scoprite l'offerta imperdibile su Amazon per il Laptop LG Gram 17Z90R, un concentrato di tecnologia e design. Con un processore Intel Core EVO i7-1360P di ultima generazione, display Anti-Glare IPS 17" Quad HD, 16GB di RAM DDR5 e un SSD da 1TB, questo laptop unisce performance elevate a una struttura leggera e resistente. Inizialmente a 1077,29€ è ora disponibile a soli 999,99€, offrendo un risparmio del 7%. Nutrite la vostra passione per la tecnologia con un prodotto eccellente a un prezzo vantaggioso, finché siete ancora in tempo!

LG Gram 17Z90R, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Laptop LG Gram 17Z90R è un'opzione ideale per i professionisti che necessitano di un computer potente e versatile per gestire carichi di lavoro pesanti senza rinunciare alla portabilità. Con il suo processore Intel Core EVO i7 di 13a Generazione, capace di raggiungere un Turbo fino a 5,00GHz, e la RAM da 16GB DDR5, questo laptop garantisce prestazioni elevate per applicazioni di editing, programmazione e multitasking intensivo.

Non da meno, la durata della batteria fino a 16 ore lo rende perfetto per gli utenti che sono spesso in movimento e hanno bisogno di un dispositivo affidabile che li accompagni per tutta la giornata senza la necessità di ricaricare. La leggerezza e la resistenza, grazie alla scocca in lega di magnesio e Nano Carbon, nonché la serie di funzionalità avanzate come la tastiera retroilluminata, l'audio DTS:X Ultra e la webcam Full HD con riconoscimento facciale, lo pongono come una scelta privilegiata per gli affari e l'uso personale di alto livello.

Da menzionare anche il display Anti-Glare IPS da 17" con una risoluzione QHD rende ogni immagine nitida e dettagliata, per lavorare al meglio a tutti i vostri progetti, senza perdere un dettaglio!

Attualmente in sconto ad appena 999,99€, rispetto al prezzo originale di 1077,29€, il Laptop LG Gram 17Z90R rappresenta un investimento eccellente per il valore che offre. Con prestazioni di alto livello, durata della batteria estesa e una struttura solidamente portatile, si afferma come una scelta ideale per professionisti e studenti alla ricerca di un dispositivo affidabile e di lunga durata. Portatelo a casa finché siete ancora in tempo!

Vedi offerta su Amazon