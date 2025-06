Risparmia subito 128€! Licenza a vita di Windows 11 Pro a 17 euro

Con l’arrivo di giugno, SCDkey lancia una nuova ondata di offerte imperdibili: è l’occasione giusta per acquistare licenze Microsoft originali a vita a prezzi scontatissimi. Windows 11 Pro costa a soli 17€, mentre Windows 10 si porta a casa con appena 12€. Un’occasione perfetta per chi vuole aggiornare il PC spendendo poco.

Risparmia 128€ su Windows 11 Pro!

Considerando che una licenza ufficiale può arrivare a costare fino a 259€ sul sito Microsoft, le promozioni di maggio su SCDkey offrono un risparmio fino al 91%, rendendole tra le più convenienti in circolazione.

In più, con le prime indiscrezioni su Windows 12 che iniziano a circolare, avere una chiave di Windows 11 valida e già attiva può fare la differenza per un futuro aggiornamento senza problemi. E non è tutto: tra gli speciali di maggio trovi anche forti sconti sulle suite Office, incluse le versioni 2016 e 2019, perfette per lavoro e studio.

Per rendere l'affare ancora più conveniente, i lettori di Tom’s Hardware possono usufruire di un extra sconto del 35% utilizzando il codice esclusivo "TOM35" al momento dell'acquisto. Non lasciarti sfuggire queste offerte folli di marzo!

Le offerte su Windows e Office di SCDkey

Perché acquistare Window 11 Pro?

Acquistare una licenza a vita di Windows 11 PRO significa ottenere il massimo dal proprio PC grazie a funzionalità avanzate pensate per professionisti e utenti esigenti. Rispetto alla versione Home, Windows 11 PRO offre crittografia BitLocker, accesso remoto, macchine virtuali e una gestione completa dei dispositivi aziendali. È la scelta ideale per chi cerca sicurezza, produttività e flessibilità in ambito lavorativo o domestico. Inoltre, grazie all’offerta presente in questa news, potete ottenere la licenza con un risparmio del 91% rispetto al prezzo ufficiale Microsoft e ben 128€ in meno rispetto al prezzo originale su SCDKey.

Come attivare il codice sconto

Per prima cosa, dopo aver effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato. Una volta aggiunto al carrello (tasto Acquista Ora), prima di confermare l’ordine, dovrete inserire il codice TOM35 nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare”. Vedrete lo sconto applicato. Una volta conclusa la procedura di acquisto riceverete il codice della vostra licenza da attivare.

Come attivare la licenza di Windows

Per attivare la licenza di Windows vi basterà andare nella “Impostazioni” di Windows e nella scheda “Attivazione” cliccare sul pulsante “Cambia codice product key”. Vi si aprirà una finestra in cui inserire il codice di attivazione di Windows che avete appena acquistato.