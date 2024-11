L'ASSURDO mouse da gaming Fnatic Bolt è a METÀ PREZZO per il Black Friday!

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming wireless di qualità professionale, che unisca leggerezza e prestazioni senza compromessi, questa offerta su Amazon potrebbe interessarvi particolarmente. Il mouse da gaming Fnatic Bolt Wireless è disponibile a soli 40,00€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo consigliato di 94,49€ in occasione del Black Friday. Un'occasione imperdibile per aggiudicarsi un dispositivo di fascia alta a metà prezzo!

Mouse da gaming Fnatic Bolt Wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Fnatic Bolt rappresenta la scelta ideale per i giocatori competitivi che ricercano massima precisione e reattività immediata. Con un peso di appena 69 grammi e un design studiato per garantire movimenti fluidi e naturali, questo mouse si distingue per la sua capacità di offrire prestazioni costanti nelle sessioni di gioco più intense. La tecnologia wireless di ultima generazione, con latenza di soli 1ms, assicura una risposta istantanea ad ogni comando.

Le caratteristiche tecniche parlano chiaro: il Fnatic Bolt integra componenti di altissimo livello come gli switch Kailh GM 8.0, rinomati per la loro precisione e durabilità, e piedini in PTFE vergine che garantiscono uno scorrimento impeccabile su qualsiasi superficie. Il sensore PixArt 3370 offre un tracciamento di precisione assoluta, mentre la doppia connettività (wireless 2.4GHz e Bluetooth) permette di utilizzarlo con diversi dispositivi.

L'autonomia rappresenta un altro punto di forza: grazie alla gestione energetica ottimizzata, il mouse può funzionare fino a 210 ore con una singola carica. La ricarica avviene tramite porta USB-C, garantendo tempi di ricarica rapidi e la massima compatibilità con i cavi moderni. Il design ergonomico e i quattro profili personalizzabili completano un pacchetto pensato per soddisfare anche i giocatori più esigenti.

Disponibile a soli 40,00€, il Fnatic Bolt Wireless rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un mouse da gaming di livello professionale. La combinazione di tecnologie all'avanguardia, materiali premium e un prezzo così vantaggioso rende questo dispositivo un acquisto consigliato per chiunque desideri portare il proprio setup da gaming a un nuovo livello di eccellenza!

