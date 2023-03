Sembra che presto vedremo le tanto attese schede madri con chipset AMD A620, soluzioni estremamente economiche (idealmente sotto i 100 Euro) che potrebbero far passare alle nuove CPU AM5 un buon numero di utenti. Secondo le ultime indiscrezioni, alcuni rivenditori europei avrebbero inserito sui propri siti delle motherboard A620 a prezzi decisamente interessanti.

Più nel dettaglio, il sito polacco BuyIT propone una MSI PRO A620M-E a circa 93€,mentre il portale slovacco Edis Computers offre la stessa scheda madre a 87€. Purtroppo nessuno dei due rivenditori ha pubblicato specifiche dettagliate, inoltre in entrambi i casi il socket indicato è sbagliato, dato che si parla di LGA1700 anziché AM5. Dalle poche informazioni che si hanno si può dedurre che la motherboard MSI abbia un formato microATX, una porta HDMI e una VGA; data la storicità di questa serie di chipset, possiamo supporre anche che includerà una connettività più basilare, interfacce più lente e sistemi di alimentazione molto basilari rispetto alle soluzioni di fascia più alta (equipaggiate con chipset B650 o X670), esattamente come per la scorsa generazione di schede A520.

Stando alle voci di corridoio, potrebbero esserci due versioni del chipset A620, una derivata dal B650 di fascia più alta e denominata “Promontory 21” e un’altra, chiamata “Promontory 22”, che fa affidamento su un nuovo design, meno costoso da produrre. Sempre secondo i rumor, le prime motherboard A620 ad arrivare sul mercato farebbero affidamento sulla prima variante, mentre le altre integrerebbero il secondo design del chip.

Come vi abbiamo raccontato tempo fa, le schede A620 probabilmente non avranno il PCIe 5.0, quindi le 28 linee PCIe delle CPU saranno limitate al PCIe 4.0. Non si tratta certo di un dramma, visto che le migliori schede grafiche usano ancora l’interfaccia PCIe 4.0, così come gli SSD; inoltre bisogna considerare il fatto che difficilmente chi vuole le ultime tecnologie del mercato acquista una scheda madre così economica.

Assente anche il supporto all’overclock, ma anche in questo caso non sembra un’assenza degna di nota visto il target della scheda madre. La qualità dei VRM potrebbe però incidere sul supporto ai processori di fascia più alta, come ad esempio il Ryzen 9 7950X da 170W; dovremo aspettare l’annuncio ufficiale per sapere se anche su queste schede potranno essere installati tutti i Ryzen 7000. Ci sarebbe invece il supporto alla tecnologia AMD EXPO, che permette di overcloccare le RAM con un click per incrementare le prestazioni.