Le RAM DDR4 finiscono nello spazio grazie a Teledyne e2v

Buone nuove dall’industria dell’aerospazio: lo scorso 19 maggio Teledyne e2v ha annunciato il modulo di memoria RAM DDR4T04G72M, la prima DDR4 resistente alle radiazioni e caratterizzata da una capacità di 4GB per una velocità di trasmissione di 2133MT/s, che l’azienda ipotizza di portare a 2400MT/s nel prossimo futuro.

Teledyne e2v è basata a Chelmsford, Inghilterra, contea dell’Essex. Fondata agli inizi del dopo-guerra (1947), oggi conta circa 1600 dipendenti. Progetta, sviluppa e produce componenti e sottosistemi specializzati per soluzioni innovative nel campo medicale, scientifico, aerospaziale, trasporto, industriale e per la Difesa e sicurezza militare.

Il modulo DDR4T04G72M rappresenta una soluzione di nuova generazione ed offre un’operatività ultra reattiva a bassa latenza, con un fattore di forma estremamente compatto: dimensionalmente parliamo infatti di 15×20×1,92 mm nel formato multi-chip package (MCP) in cui sono stati integrati chip di derivazione Micron. Vera peculiarità e novità è l’alta affidabilità produttiva e l’elevata tolleranza alle radiazioni, caratteristiche imprescindibili per l’utilizzo nell’ambiente più ostico che esista: lo spazio.

Il modulo utilizza un bus a 72bit, con 64bit dedicati ai dati e 8bit all’ECC, Error Correction Code. L’elevatissimo standard è stato conseguito in seguito a moltissimi test sulla resistenza alle radiazioni. A tal proposito Teledyne e2v rende disponibile ai propri clienti/partner il risultato del test per l’SEE, Single Event Effects. La memoria ha dimostrato di essere esente dal SEL, Single Event Latch-up, fino a 60MeV-cm²/mg.

La tecnologia di packaging termicamente migliorata accelera la dissipazione del calore, per un’operatività continua. Un aspetto decisamente cruciale nello Spazio, vista l’assenza di flussi d’aria e la necessità di allontanare il calore dalla sorgente vista l’ovvia natura mission critical a cui è destinato tutto l’hardware che viene mandato in orbita.

La tolleranza termica è verificata in un range da -55°C a +125°C. Il modulo DDR4T04G72M ha raggiunto le qualificazioni NASA di livello 1 per le norme NASA-EEE-INST-002-sezM4/PEM (Plastic Encapsulated Microcircuits) ed ECSS di livello 1 per le norme ECSS-Q-ST-60-13C, i più elevati livelli standardizzati del settore aerospaziale attualmente disponibili, prova dell’eccellente lavoro svolto da Teledyne e2v.

Questa nuova memoria RAM DDR4 di livello spaziale consente elevate prestazioni con massima affidabilità e minimi ingombri, qualità ricercate e di assoluto riferimento per design satellitari spazio limitati e densamente popolati. Teledyne e2v assicura la compatibilità con processori e FPGA (Field Programmable Gate Array) dotati di controller per DDR4. Il nuovo modulo RAM si trova già integrato nel QLS1046-4GB, la versione per lo Spazio realizzata dalla stessa Teledyne e2v della piattaforma Qormino, insieme ad una versione sempre per lo Spazio del processore quad-core NXP LS1046.

Concludiamo con una dichiarazione di Thomas Guillemain dell’ufficio marketing e sviluppo commerciale di Teledyne e2v Semiconductors: “La combinazione di tolleranza alle radiazioni, robustezza e fattore di forma ridotto, rende questa memoria DDR4 da 4GB resistente alle radiazioni una soluzione molto interessante per l’integrazione in sistemi orientati allo spazio – questa DDR4 di livello spaziale dà l’accesso alle nuove generazioni di dispositivi di elaborazione richieste dalle applicazioni spaziali ad elevata intensità di calcolo”.