In occasione del CES di Las Vegas, NVIDIA ha annunciato le nuove RTX 40 dedicati ai computer portatili. Le schede sono ovviamente basate sulla nuova architettura Ada Lovelace, integrano tutte le nuove tecnologie come il DLSS 3 e andranno a muovere oltre 170 notebook, così da offrire una scelta davvero ampia.

La nuova architettura rende i notebook fino a tre volte più efficienti rispetto alla precedente generazione e garantiscono performance fino a quattro volte superiori in giochi come Cyberpunk 2077. Le novità sorridono anche ai creatori di contenuti, che potranno ottenere il massimo da software come Blender e dalle applicazioni esclusive di NVIDIA Studio come Omniverse.

La nuova gamma integra RTX 4080, 4070, 4060 e 4050 e, per la prima volta, anche la RTX 4090. I modelli con RTX 4080 e RTX 4090 saranno disponibile dall’8 febbraio a partire da 1.999 dollari, mentre quelli con RTX 4050/4060/4070 arriveranno il 22 febbraio con prezzi a partire da 999 dollari.

In termini di specifiche tecniche, la RTX 4090 avrà 9728 Cuda core, una frequenza fino a 2040MHz e 16GB di memoria GDDR6 su un bus 256 bit, mentre il TDP sarà compreso tra gli 80 e i 150 watt. La RTX 4080 sarà equipaggiata con 7424 Cuda core, una frequenza massima di 2280MHz, 12GB di memoria GDDR6 su un bus 192 bit e un TDP compreso tra i 60 e i 150 watt. la RTX 4070 sarà dotata di 4608 Cuda core, frequenza fino a 2175MHz, 8GB di memoria GDDR6 su un bus 128 bit e un TDP di 35-115 watt, mentre la RTX 4060 potrà contare su 3072 Cuda core, frequenza massima di 2370MHz e, anche in questo caso, 8GB di memoria GDDR6 su bus 128 bit e TDP di 35-115 watt. Infine, la RTX 4050 sarà dotata di 2560 Cuda core, frequenza di 2370MHz, 6GB di memoria GDDR6 su bus 96 bit e TDP compreso tra i 35 e i 115 watt. Qui di seguito potete trovare tutte le specifiche delle nuove GPU.

Tra i notebook in cui sarà possibile trovare le nuove RTX 40 ci saranno anche alcuni modelli da 14 pollici, merito della tecnologia Max-Q giunta alla quinta generazione che integra, tra le altre novità, nuove memorie GDDR6 a bassissimo voltaggio, controllo della memoria a tre velocità e tutte le novità di Ada Lovelace, come il DLSS 3 e una cache L2 più ampia. C’è da dire ovviamente che è improbabile che questo permetta di inserire una RTX 4080 o una RTX 4090 in laptop da 14 pollici, principalmente per i potenziali problemi di surriscaldamento legati alla quantità di calore prodotta da questi due chip; è molto più plausibile che in questi notebook troveremo, al massimo, una RTX 4070.