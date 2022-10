Ferrari, lo storico marchio italiano di auto sportive e fuoriserie, nonché titolare dell’omonima scuderia di Formula 1, ha subito nei giorni scorsi un leak di documenti interni.

Tra i dati condivisi e disponibili sulla rete onion, figurano manuali e documenti tecnici per un totale di 7 GB, e l’azienda di Maranello ne avrebbe già confermato l’autenticità.

Secondo il portale italiano Red Hot Cyber, si tratterebbe di un attacco ransomware a opera del gruppo criminale noto come RansomEXX, che ha rivendicato la violazione sul proprio sito di data leak.

Foto di Soumil Kumar (pexels.com)

L’azienda, però, ha dichiarato che non ci sono prove di un attacco informatico ai propri sistemi e che le operazioni aziendali non hanno subito alcuna interruzione. In ogni caso, sono in corso delle indagini, e saranno prese le dovute misure.

Non è la prima volta che la Ferrari subisce un leak di dati. Inoltre, prima dell’estate, era stata scoperta una truffa a danno dell’azienda tramite NFT fasulli.

L’operazione sfruttava il nome e un sottodominio del famosissimo marchio italiano di automobili di lusso ed è stata scoperta da un hacker etico, Sam Curry, che si è accorto che uno dei sottodomini dell’azienda ospitava una truffa a base dei Non-Fungible Token, all’indirizzo forms.ferrari.com.

Ricordiamo ai nostri lettori che gli attacchi ransomware non sono da prendere sottogamba, poiché possono avere conseguenze anche molto gravi. Se ritenete che, per la vostra attività, possiate essere esposti a rischi di questo tipo, è consigliabile adottare uno dei migliori antivirus per proteggersi dal ransomware e assicurarsi che tutti i software di sicurezza in uso siano aggiornati, inclusi i database delle definizioni.