Super sconto sul portatile gaming Lenovo Legion 5 Pro (-20%)

Se state cercando un computer portatile polivalente, capace di offrire buone prestazioni di gioco, potenza sufficiente per i lavori creativi e un ampio schermo da sedici pollici per guardare film e serie TV, date un'occhiata a questa ottima offerta Amazon su Lenovo Legion 5 Pro Gaming. Questo modello che originariamente costava 1499€, ora è disponibile a soli 1199€, permettendovi di risparmiare 300€ (20%) sul prezzo di listino.

Lenovo Legion 5 Pro Gaming, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo Legion 5 Pro è un notebook gaming pensato appositamente per chi ama giocare . Con il suo display da 16" WQXGA che offre una risoluzione di 2560x1600, luminosità di 500nits e una frequenza di aggiornamento di 165Hz, Legion 5 Pro Gaming offre dettagli vividi e movimenti fluidi, garantendo una visuale perfetta anche da angolazioni meno convenzionali. Grazie al processore AMD Ryzen 7 6800H, caratterizzato da 8 core e una frequenza massima da 4.7GHz, questo laptop vi offrirà prestazioni sufficienti non solo a giocare, ma anche a utilizzare applicazioni di video e foto editing.

L'unità SSD da 1TB offre spazio a volontà per conservare tutti i vostri file più importanti e accedervi con tempi d'attesa ridotti all'osso. I 16GB di RAM DDR5-4800 assicurano che ogni gioco o applicazione risulti sempre scattente, senza lag o rallentamenti, mentre la potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria GDDR6 riesce a gestire agevolmente anche i titoli più recenti in Full HD. Se siete giocatori che non si accontentano e cercate il meglio per vivere un’esperienza di gioco a 360 gradi, guardare film e serie TV o dilettarvi nell'editing e nella creazione di contenuti, il Lenovo Legion 5 Pro Gaming è un'opzione ideale.

Con un prezzo di soli 1.199€, 300€ in meno rispetto al precedente prezzo di 1.499€, il Lenovo Legion 5 Pro Gaming rappresenta un'ottima soluzione per chi cerca un portatile con buone prestazioni di gioco, un display ampio e luminoso e potenza sufficiente per usare gran parte delle applicazioni più comuni in ambito creativo. In definitiva se stavate cercando un portatile tuttofare per lavoro, studio e gioco che non costasse un occhio della testa, lo avete trovato.

Click here