Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 USB 3.1 è in offerta su Amazon a soli 25,99€ invece di 28,99€. Questo versatile lettore di schede vi permette di trasferire file ad alta velocità fino a 312 MB/s da schede SD e microSD, oltre a supportare CompactFlash fino a 160 MB/s. Approfittate dello sconto per avere questo pratico lettore a 25,99€, perfetto per trasferimenti simultanei in mobilità grazie al design compatto. Include cavo adattatore da USB Type-C a Type-A.

Lettore di schede Lexar Professional, chi dovrebbe acquistarlo?

Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 è la soluzione ideale per fotografi professionisti e videomaker che necessitano di trasferire rapidamente grandi quantità di dati dai loro dispositivi. Se lavorate con più formati di memoria contemporaneamente o vi trovate spesso a gestire file di grandi dimensioni in mobilità, questo lettore rappresenta un investimento prezioso. Grazie alla possibilità di trasferire simultaneamente file dagli slot SD e microSD, dimezzerete i tempi di lavoro nelle fasi di backup e archiviazione. La compatibilità con schede CompactFlash lo rende inoltre perfetto per chi utilizza ancora attrezzature fotografiche professionali che adottano questo formato.

Il dispositivo si rivolge anche a content creator e appassionati di tecnologia che cercano una soluzione versatile e compatta per gestire i propri contenuti multimediali. Con velocità fino a 312 MB/s per le schede SD e microSD, potrete trasferire video 4K e RAW fotografici senza estenuanti attese. Il design portatile e l'adattatore incluso da USB Type-C a Type-A garantiscono la massima compatibilità con qualsiasi computer moderno. A soli 25,99€, con uno sconto del 10%, rappresenta un acquisto intelligente per chi vuole ottimizzare il proprio flusso di lavoro digitale.

Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 è un lettore di schede versatile con connettività USB 3.1 che vi permette di trasferire file da SD, microSD e CompactFlash contemporaneamente. Raggiunge velocità fino a 312 MB/s per schede SD e 160 MB/s per CompactFlash, rendendolo ideale per fotografi e videomaker professionisti.

Vedi offerta su Amazon