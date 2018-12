LG, due nuovi monitor UltraWide da 49 e 38 pollici in arrivo al CES

LG ha annunciato che mostrerà al CES, in programma dall’8 all’11 gennaio prossimi, i suoi nuovi monitor Ultra, dotati di design UltraWide per massimizzare la produttività e UltraGear per un gaming senza compromessi.

Il modello UltraWide (modello 49WL95) è un 49 pollici curvo con un rapporto d’aspetto di 32:9, supporto all’HDR10 e una risoluzione di 5120 x 1440 pixel, l’equivalente di due monitor 27″ QHD affiancati (come sul Dell che abbiamo visto a Londra nei giorni scorsi). Una densità di 108 PPI garantisce un’ottima qualità dell’immagine e facilita la lettura di testi.

LG ha progettato il monitor pensando a chi lavora nell’IT o nella finanza e ha bisogno della massima produttività possibile. È tuttavia ottimo anche per i designer: grazie al pannello IPS di ultima generazione (prodotto da LG stessa) offre un’ottima resa dei colori, coprendo il 99% dello spazio sRGB.

Non manca il supporto al Picture-by-Picture, funzionalità che permette di visualizzare affiancate le diverse sorgenti video. Grazie al software Dual Control è anche possibile controllare tutti i dispositivi connessi usando solamente un mouse e una tastiera, garantendo così (in combinazione con PBP) efficienza e produttività estreme. La presenza della porta USB-C permette di trasferire file velocemente e di ricaricare dispositivi come laptop, tablet e smartphone.

Il monitor UltraGear (39GL950G) è invece un 38 pollici, anch’esso curvo e dotato di un pannello Nano IPS. Supporta Nvidia G-Sync e ha un refresh rate di 144 Hz, mentre una risoluzione di 3840 x 1600 pixel e una copertura del 98% dello spazio DCI-P3 garantiscono colori fedeli e immagini vivide.

Modello 49WL95C 38GL950G Risoluzione Dual QHD (5120 x 1440) WQHD+ (3840 x 1600) Luminosità 350 nits 450 nits Gamma colori 99% sRGB 98% DCI-P3 Porte 1x USB-C, 2x HDMI, 1x DisplayPort, 4x USB 3.0 (down) 1x HDMI, 1x DisplayPort, 3x USB 3.0 (1 up, 2 down) Ricarica 85 W (via USB-C) – Funzionalità PBP (fino a 3 ingressi), sensore luce ambientale, calibrazione colori, software Dual Controller, software OnScreen Control 144 Hz, Nvidia G-Sync, Sphere Lighting, DAS Mode, stabilizzatore del nero, Crosshair, Gamer Friendly GUI Audio integrato 10 W x2Ch (con bassi amplificati) – Regolazioni stand HAS Altezza (110 mm), inclinazione (-5 / 15 °), rotazione (-5 / 15 °) Altezza (110 mm), inclinazione (-5 / 15 °)

La tecnologia Sphere Lighting offre un’illuminazione che si diffonde dal retro del monitor, permette di scegliere tra sei diversi colori e contribuisce a ridurre l’affaticamento degli occhi. Questa, unita al rapporto d’aspetto 21:9 e al design virtualmente borderless, contribuisce ad offrire un’esperienza di gioco il più immersiva possibile.