Se siete alla ricerca di un TV OLED di ultima generazione, l'LG OLED evo AI G5 da 65 pollici è ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale. Questo Smart TV 4K con processore α11 Gen2 e Brightness Booster Ultimate offre neri perfetti e colori vividi, ideale sia per il cinema che per il gaming con 4K@165Hz. Potete portarlo a casa a 1.799€ invece di 2.349€, con base da appoggio inclusa e tutte le funzionalità AI del webOS per un'esperienza visiva senza compromessi.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

LG OLED evo G5, chi dovrebbe acquistarlo?

L'LG OLED evo AI G5 da 65 pollici è la scelta ideale per chi cerca l'eccellenza assoluta nella qualità d'immagine e desidera un'esperienza visiva senza compromessi. Grazie al nero perfetto degli OLED e al Brightness Booster Ultimate che triplica la luminosità, questo TV si rivela perfetto per chi guarda contenuti in ambienti luminosi senza rinunciare al contrasto spettacolare. Il processore α11 Gen2 con AI ottimizza ogni singolo pixel, garantendo colori fedeli al 100% e immagini straordinariamente dettagliate. Chi apprezza cinema e serie TV di alta qualità apprezzerà il supporto Dolby Vision e Atmos, mentre la piattaforma webOS con AI offre un'esperienza smart personalizzata che si evolve nel tempo grazie agli aggiornamenti garantiti per 5 anni.

Questo televisore rappresenta anche il sogno di ogni gamer esigente: con 4 porte HDMI che supportano 4K a 165Hz, VRR, GSYNC e FreeSync, garantisce un gameplay fluido e reattivo come mai prima d'ora. La base da appoggio inclusa con doppia altezza permette di posizionare comodamente una soundbar, mentre le funzioni AI personalizzano automaticamente immagine e audio in base alle vostre preferenze. Con uno sconto del 23%, questo OLED di fascia premium diventa accessibile a chi vuole investire in un televisore che unisce tecnologia all'avanguardia, versatilità e prestazioni future-proof, perfetto tanto per l'intrattenimento quanto per il gaming di alto livello.

LG OLED evo AI G5 TV 65 pollici rappresenta l'eccellenza della tecnologia OLED con il potente processore α11 Gen2 con AI che ottimizza ogni pixel in tempo reale. Il Brightness Booster Ultimate garantisce immagini fino a 3 volte più luminose, mentre il nero perfetto e il 100% di fedeltà colore vi offriranno un'esperienza visiva straordinaria.

Vedi offerta su Amazon