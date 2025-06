Se siete alla ricerca di una soluzione di archiviazione dati avanzata, Ugreen NASync DXP2800 rappresenta una delle proposte più interessanti del momento. Disponibile su Amazon a soli 297,49€, questo NAS desktop a 2 bay è protagonista di un'offerta imperdibile grazie all'attivazione combinata di due coupon che permettono di ottenere uno sconto totale del 20% rispetto al prezzo di listino di 349,99€.

Ugreen NASync DXP2800, chi dovrebbe acquistarlo?

Ugreen NASync DXP2800 è equipaggiato con una CPU Intel N100 quad-core di 12a generazione e ben 8 GB di RAM DDR5, assicurando prestazioni elevate anche con più applicazioni in esecuzione simultanea. La presenza di una porta Ethernet da 2,5 GbE consente trasferimenti ultra-rapidi, mentre l'interfaccia HDMI 4K permette di utilizzare il NAS anche come centro multimediale per il vostro home cinema. Inoltre, i due slot M.2 NVMe offrono un'ulteriore possibilità di espansione della memoria con SSD ad alte prestazioni.

Uno dei principali vantaggi di questa soluzione è rappresentato dal suo modello di acquisto una tantum, che elimina i costi ricorrenti tipici dei servizi cloud. Con una capacità di archiviazione fino a 64 TB, potrete conservare in locale foto, video e documenti importanti in totale sicurezza. La presenza di un sistema di crittografia avanzato garantisce inoltre un controllo completo e una protezione dei dati altamente efficace.

L'interfaccia utente si distingue per l'estrema intuitività, supportando l'accesso da Windows, macOS, Android, iOS, browser web e smart TV, mentre l'app proprietaria offre funzionalità intelligenti come l'organizzazione automatica delle foto tramite AI, il riconoscimento dei volti e la rimozione dei duplicati.

Occorre ricordare che i dischi di archiviazione non sono inclusi nella confezione, ma il dispositivo è pienamente compatibile con hard disk e SSD di marchi rinomati come Western Digital, Seagate e Toshiba.

A questo prezzo, Ugreen NASync DXP2800 si configura come una scelta eccellente per chi desidera realizzare un cloud privato domestico, sicuro, veloce e senza costi nascosti. Un investimento intelligente che coniuga prestazioni, flessibilità e risparmio. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori NAS per ulteriori consigli.