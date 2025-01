Logitech G G502 X Lightspeed: precisione e personalizzazione ora a un SUPER PREZZO! -39%

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming wireless che garantisca precisione professionale e un design all’avanguardia, non perdete l’offerta su Amazon. Infatti, Logitech G G502 X Lightspeed è ora disponibile a soli 99,99€, con uno sconto del 39% rispetto al prezzo consigliato di 165€. Un’occasione imperdibile per migliorare la vostra configurazione di gioco.

Logitech G G502 X Lightspeed, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo mouse è perfetto per chi desidera prestazioni elevate, personalizzazione e affidabilità in ogni sessione di gioco. Grazie agli switch LIGHTFORCE, che combinano tecnologia ottico-meccanica, otterrete una velocità di attivazione eccezionale e un feedback immediato. Il sensore HERO 25K vi offre una precisione impeccabile fino al sub-micron, eliminando smoothing, filtraggio e accelerazione.

Logitech G502 X Lightspeed è progettato per adattarsi perfettamente alle vostre esigenze. Il tasto DPI Shift è completamente reversibile e rimovibile, garantendo un utilizzo ottimale in base al vostro stile di gioco. Inoltre, la rotella di scorrimento ridisegnata vi consente di passare rapidamente dal libero scorrimento alla modalità di precisione riga per riga, aggiungendo due controlli personalizzabili extra grazie all'inclinazione laterale.

Con la connettività wireless Lightspeed, questo mouse offre una velocità di trasmissione migliorata del 68% rispetto alla generazione precedente, per una risposta immediata e una maggiore affidabilità. La compatibilità con il sistema di ricarica wireless POWERPLAY (venduto separatamente) vi consente di mantenere il dispositivo sempre carico, anche durante lunghe sessioni di gioco.

Disponibile a soli 99,99€, Logitech G G502 X Lightspeed combina tecnologia avanzata, ergonomia e personalizzazione in un unico prodotto. Non lasciatevi sfuggire questa offerta su uno dei migliori mouse da gaming wireless disponibili sul mercato.

Vedi offerta su Amazon