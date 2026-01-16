Se cercate un mouse wireless di alta qualità, l'Logitech MX Master 2S è ora disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 60%. Questo mouse ergonomico di fascia premium passa da 119€ a soli 47,47€, offrendovi tecnologie avanzate come il tracciamento Darkfield ad alta precisione e la tecnologia Logitech Flow per controllare fino a tre computer simultaneamente. Un'occasione imperdibile per portarvi a casa un mouse professionale a 47,47€ invece di 119€.

Logitech MX Master 2S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech MX Master 2S è la soluzione ideale per professionisti e creativi che lavorano quotidianamente con più computer e necessitano di massima precisione ed efficienza. Grazie alla tecnologia Logitech Flow, vi permette di controllare fino a 3 dispositivi contemporaneamente, copiando e incollando contenuti tra Mac e PC senza interruzioni. È perfetto per chi passa ore davanti allo schermo: la forma ergonomica riduce l'affaticamento di mano e polso, mentre il tracciamento Darkfield garantisce un controllo impeccabile su qualsiasi superficie, persino sul vetro. Con uno sconto del 60%, da 119€ a soli 47,47€, rappresenta un investimento eccellente per migliorare la vostra produttività.

Questo mouse wireless si rivolge anche a grafici, video editor e data analyst che richiedono precisione millimetrica e personalizzazione avanzata. Lo scroller adattivo alla velocità vi consente di navigare rapidamente tra documenti lunghi e fogli di calcolo complessi, mentre i 4.000 DPI regolabili garantiscono un controllo perfetto nei lavori di dettaglio. L'autonomia eccezionale vi libera dall'ansia della batteria scarica: una ricarica completa dura fino a 70 giorni, e in soli 3 minuti otterrete energia sufficiente per un'intera giornata. Se cercate un mouse che unisca comfort, prestazioni professionali e versatilità multi-dispositivo, questa offerta rappresenta un'occasione da non perdere.

Il Logitech MX Master 2S è un mouse wireless Bluetooth progettato per chi lavora su più dispositivi. Grazie alla tecnologia Logitech Flow, vi permette di controllare fino a 3 computer contemporaneamente e trasferire file tra di essi. Il sensore Darkfield garantisce precisione su qualsiasi superficie, anche vetro, con 4.000 DPI.

Vedi offerta su Amazon