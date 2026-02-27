Su Amazon è disponibile il router HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro, una soluzione Wi-Fi 7 Dual-Band BE3600 che garantisce una copertura totale per tutta la casa con roaming senza interruzioni. Grazie alla tecnologia HUAWEI WiFi Mesh+, i dispositivi passano automaticamente al segnale più forte. Disponibile a 137,62€, ma con sconto di 30€ a carrello, include controllo genitoriale e garanzia di 30 mesi.

N.B: al carrello sarà applicato uno sconto di 30€ direttamente da Amazon

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro è la scelta ideale per chi desidera una copertura Wi-Fi completa e senza interruzioni in tutta la casa. È particolarmente consigliato a famiglie numerose, a chi lavora da remoto e agli appassionati di gaming o streaming, che necessitano di una connessione stabile e veloce in ogni angolo dell'abitazione. Grazie al Wi-Fi 7 Dual-Band con velocità fino a 3,6 Gbps, soddisfa le esigenze di chi non può permettersi rallentamenti o zone d'ombra nel segnale.

Questo sistema mesh si rivela perfetto anche per i genitori attenti, grazie al controllo genitoriale integrato e alle avanzate funzioni di sicurezza HUAWEI HomeSec, che proteggono la rete da accessi indesiderati. La configurazione semplice tramite l'app HUAWEI AI Life lo rende accessibile anche a chi non ha competenze tecniche avanzate. Non da ultimo, il design elegante ispirato alla montagna innevata lo rende un elemento d'arredo che si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente domestico.

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro è un router Wi-Fi 7 Dual-Band BE3600 con velocità fino a 3,6 Gbps, copertura totale per tutta la casa, roaming senza interruzioni e protezione avanzata HomeSec. Design elegante e configurazione semplice tramite app.

Vedi offerta su Amazon