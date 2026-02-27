Su Amazon è disponibile il roborock Saros 20 Set, il robot aspirapolvere di ultima generazione con una potenza di aspirazione da 36.000 Pa, capace di superare ostacoli fino a 8,8 cm e riconoscere oltre 300 oggetti. Dotato della nuovissima RockDock e del lavaggio mocio con acqua a 100°C, offre una pulizia davvero autonoma. Ora disponibile a 1.289€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo originale di 1.499€.

Roborock Saros 20, chi dovrebbe acquistarlo?

Il roborock Saros 20 è il robot aspirapolvere ideale per chi cerca una soluzione di pulizia domestica completamente autonoma e senza compromessi. È particolarmente consigliato alle famiglie con animali domestici, grazie al doppio sistema anti-groviglio da 36.000 Pa che gestisce peli e capelli senza intervento manuale. Chi vive in abitazioni con arredi bassi, tappeti spessi o pavimenti irregolari troverà nel Saros 20 un alleato insostituibile, capace di superare ostacoli fino a 8,8 cm e infilarsi sotto mobili con soli 7,95 cm di altezza.

Questo prodotto soddisfa l'esigenza di chi desidera delegare completamente la pulizia quotidiana, grazie alla stazione RockDock multifunzionale con svuotamento automatico fino a 65 giorni, lavaggio del mocio ad acqua a 100°C e asciugatura ad aria calda. Il sistema di navigazione StarSight 2.0 con riconoscimento di oltre 300 ostacoli e la funzione di videochiamata lo rendono perfetto anche per chi vuole monitorare la casa da remoto. Attualmente disponibile su Amazon a 1.289€ anziché 1.499€, è un investimento conveniente per una pulizia davvero intelligente.

