Su Amazon è disponibile l'HP OmniBook Ultra 14-fd0010nd, un laptop potente e versatile dotato di processore AMD Ryzen AI 9 365 con boost clock fino a 5,0 GHz, 16GB di RAM e un capiente SSD da 1TB. Il display touch da 14" con risoluzione 2240x1400 offre immagini nitide e dettagliate. Disponibile a 840,16€, completato da grafica AMD Radeon 880M e Windows 11 Home.

HP OmniBook Ultra 14, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP OmniBook Ultra 14 è il laptop ideale per professionisti e creativi che necessitano di elevate prestazioni in un formato compatto e versatile. Grazie al processore AMD Ryzen AI 9 365 con 10 core e fino a 5,0 GHz di boost clock, questo notebook soddisfa le esigenze di chi lavora con applicazioni impegnative come editing video, grafica digitale e multitasking intensivo. Il display touch da 14" con risoluzione 2,2K garantisce immagini nitide e colori vivaci, perfetto per chi necessita di precisione visiva nel lavoro quotidiano.

Con 16GB di RAM e un SSD da 1TB, questo laptop è consigliato a chi cerca reattività e spazio di archiviazione abbondante senza compromessi. La scheda video AMD Radeon 880M lo rende adatto anche a sessioni di gaming casual e rendering grafico. Il prezzo di 840 euro lo posiziona come una scelta solida per studenti universitari avanzati e professionisti del settore tech che vogliono un dispositivo all-in-one capace di gestire qualsiasi sfida lavorativa con Windows 11 Home preinstallato.

HP OmniBook Ultra 14-fd0010nd è un laptop con display touch 2.2K da 14" e processore AMD Ryzen AI 9 365 fino a 5,0 GHz, 16GB di RAM e SSD da 1TB. La GPU AMD Radeon 880M gestisce grafiche fluide.

Vedi offerta su Amazon