Su Amazon è disponibile l'EUREKA J15 Pro Ultra, il robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura AI e stazione autopulente. Dotato di un'aspirazione da 16.200Pa, lavaggio mocio ad acqua calda a 75°C e tecnologia anti-groviglio dei capelli, rappresenta una soluzione completa per la pulizia domestica. Lo trovate a soli 499,99€ con uno sconto del 37% rispetto al prezzo originale di 799,00€.

Eureka J15 Pro Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

L'EUREKA J15 Pro Ultra è il robot aspirapolvere lavapavimenti ideale per chi desidera una casa impeccabile senza sforzo. È particolarmente consigliato alle famiglie con animali domestici e persone con capelli lunghi, grazie alla tecnologia FlexiRazor Anti-groviglio che elimina i problemi di annodamento al 99%. Grazie alla potente aspirazione da 16.200Pa e al mocio con acqua calda a 75°C, soddisfa le esigenze di chi cerca una pulizia profonda su ogni tipo di superficie, dai tappeti ai pavimenti duri.

Questo robot è perfetto anche per chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie domestiche: la stazione di auto-pulizia svuota il contenitore, lava e asciuga il mocio in totale autonomia. L'integrazione con Alexa, Google Assistant e l'app dedicata lo rende ideale per gli appassionati di domotica, mentre la mappatura con Intelliview AI e il riconoscimento di oltre 150 tipi di ostacoli garantisce una pulizia precisa anche nelle abitazioni più complesse. Attualmente disponibile a 499,99€ invece di 799€, rappresenta un'occasione imperdibile.

Il EUREKA J15 Pro Ultra è un robot aspirapolvere lavapavimenti con aspirazione da 16.200Pa, tecnologia FlexiRazor anti-groviglio, mocio estendibile ScrubExtend e AI Intelliview che riconosce oltre 150 ostacoli. La stazione autopulente lava il mocio ad acqua calda a 75°C.

