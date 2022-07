Se siete in cerca di accessori per PC a prezzi vantaggiosi, troverete ancora una volta nel Prime Day di Amazon una serie di occasioni imperdibili, molte delle quali già segnalate sulle nostre pagine, che vi invitiamo a visionare qualora non l’abbiate ancora fatto. Tra gli accessori più validi e meglio scontati, soprattutto se ci soffermiamo sulle webcam, la Logitech Streamcam sale sicuramente sul podio, dato che potrà essere acquistata a soli 79,99€, con un risparmio di oltre il 50%.

Quella di Amazon è un’occasione d’acquisto quasi unica per chi è solito trasmettere in diretta contenuti su Internet, tramite i programmi o le piattaforme disponibili online. La Logitech Streamcam potrebbe essere un buon prodotto anche per chi ha già iniziato la carriera di youtuber e vuole migliorare la qualità dei suoi contenuti, accontentando così anche il pubblico più esigente.

Che trasmettiate su YouTube, Twitch o su qualsiasi altro portale, la Logitech Streamcam vi permetterà di realizzare video nitidi e fluidi, grazie al sensore capace di registrare non solo in 1080p ma anche a 60 FPS costanti. Con il facial tracking, inoltre, l’inquadratura sarà sempre perfetta e vi consentirà di rimanere a fuoco e ben esposti, merito anche dell’autofocus. L’obbiettivo con il campo visivo a 78° vi darà poi un’ulteriore certezza di rimanere sempre in primo piano, consentendo al vostro pubblico di non perdersi neanche un secondo del vostro intrattenimento.

La Logitech Streamcam è una webcam molto versatile e lo testimonia il fatto che potrete registrare sia in orizzontale che verticale, accontentando così anche chi preferisce seguire lo streaming dallo smartphone. Il collegamento al PC avviene tramite un semplice cavo USB-C, divenuto ormai punto di riferimento delle connessioni. Insomma, una webcam in grado di registrare in maniera facile, veloce e intuitiva, acquistabile ancora per poche ore a un prezzo imperdibile.

