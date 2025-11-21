Il nuovo Apple MacBook Air 13'' con chip M4 è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 26%, che porta il prezzo da 1.149,00€ a soli 849,00€. Questo portatile ultraleggero monta il potentissimo chip M4, 16GB di memoria unificata e 256GB di SSD, ed è progettato per sfruttare Apple Intelligence. Con il suo splendido display Liquid Retina da 13,6 pollici e un'autonomia fino a 18 ore, è l'occasione perfetta per portare a casa un MacBook Air M4 a 849,00€ invece di 1.149,00€.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Prodotto in caricamento

MacBook Air M4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Air 13'' con chip M4 è la scelta ideale per professionisti creativi, studenti universitari e smart worker che necessitano di un dispositivo ultraleggero ma estremamente potente. Con uno sconto del 26% che porta il prezzo a 849€, questo portatile soddisfa le esigenze di chi lavora in mobilità grazie ai suoi 18 ore di autonomia e alle dimensioni compatte. Il chip M4 vi permetterà di gestire con fluidità video editing, multitasking intensivo e applicazioni professionali come Adobe Creative Cloud e Microsoft 365, mentre i 16GB di memoria unificata garantiscono performance eccellenti anche con carichi di lavoro complessi.

Particolarmente consigliato per chi è già nell'ecosistema Apple e desidera sfruttare l'integrazione perfetta tra dispositivi, questo MacBook Air rappresenta un investimento intelligente per studenti di design, content creator e professionisti del settore digitale. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici con supporto per un miliardo di colori vi conquisterà per la resa fotografica e video, mentre Apple Intelligence vi assisterà nella produttività quotidiana con funzioni avanzate che rispettano totalmente la vostra privacy. La videocamera Center Stage da 12MP e l'audio spaziale con quattro altoparlanti rendono questo dispositivo perfetto anche per videoconferenze professionali e didattica a distanza.

Con uno sconto del 26% da 1149€ a soli 849€, questo MacBook Air è un'occasione imperdibile. Vi consigliamo l'acquisto per l'eccezionale rapporto qualità-prezzo e le performance del chip M4 che vi garantiranno fluidità per anni.

Vedi offerta su Amazon