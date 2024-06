MacBook Air M3 da 13 pollici continua a CROLLARE DI PREZZO! (-250€)

Se siete alla ricerca di un portatile top di gamma che unisca potenza, versatilità e un design elegante, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa incredibile offerta su Amazon per il nuovo gioiellino targato Apple. Il MacBook Air 13" con chip M3 del 2024 è disponibile al prezzo scontato di 1.099€, rispetto ai 1.349€ a cui veniva proposto, potete quindi risparmiare subito 250€ sull'acquisto!

MacBook Air 13" con M3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Air M3 da 13 pollici rappresenta una scelta eccellente per gli studenti universitari, i professionisti e gli amanti della tecnologia alla ricerca di un dispositivo leggero, potente e molto facile da trasportare. Risulta perfetto per chi ha bisogno di tenere con sé il proprio ufficio o gli appunti ovunque vada, grazie al suo design compatto e alla batteria che assicura fino a 18 ore di autonomia, eliminando la necessità di cercare una presa elettrica durante il giorno. Il dispositivo permette inoltre, grazie alla potente CPU 8-core e alla GPU 10-core dell'M3, di destreggiarsi con qualunque programma pur vivendo un'esperienza fluida e veloce.

Inoltre, per chi desidera un computer che offra una qualità audiovisiva eccellente per conferenze video e intrattenimento, il display Liquid Retina e l'alta risoluzione 2560x1664 si occupano di svolgere il compito in maniera egregia. I possessori di iPhone, inoltre, potranno godere di un'esperienza perfetta dal punto di vista delle integrazioni, sfruttando i dispositivi in sinergia al meglio.

La videocamera FaceTime HD a 1080p, accompagnata da tre microfoni e quattro altoparlanti con audio spaziale, si assicura che non serva alcun ulteriore equipaggiamento per le videochiamate e l'ascolto di musica o film. Non manca la tastiera con Touch ID per il riconoscimento biometrico, perfetta in combinazione con il proprio iPhone per saltare moltissime procedure di autenticazione, la quale presenta anche sul lato due porte USB-C Thunderbolt per garantire trasferimenti alla massima velocità.

Proposto a un prezzo di 1099€, il MacBook Air M3 da 13 pollici rappresenta un'offerta imperdibile per chiunque desideri un laptop leggero, potente e versatile. Combina infatti un design elegante e portatile con prestazioni impressionanti che soddisfano le esigenze di studenti, professionisti e creativi. Le migliorie dell'M3 assicurano un'esperienza dinamica e senza rallentamenti in ogni ambito, oltre che una batteria migliorata ulteriormente, perfetta per evitare di cercare prese elettriche qua e la!

Vedi offerta su Amazon