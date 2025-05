MacBook Pro M4 in offerta: potenza e stile a un PREZZO MAI VISTO!

Se siete alla ricerca di un notebook professionale che unisca potenza estrema, design raffinato e una tecnologia di nuova generazione, non potete lasciarvi sfuggire questa imperdibile offerta su Amazon. Il nuovo Apple MacBook Pro 14,2" con chip M4, nella colorazione Nero siderale, è disponibile al prezzo minimo storico di 1.999€, con uno sconto del 18% rispetto al prezzo di listino di 2.449€. Un'opportunità unica per portare a casa uno dei portatili più avanzati mai prodotti da Apple.

Apple MacBook Pro 14,2" M4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore di questo MacBook Pro è rappresentato dal nuovissimo chip Apple M4, dotato di una CPU a 10 core e una GPU a 10 core, in grado di offrire prestazioni eccezionali sia nelle attività quotidiane sia nei flussi di lavoro professionali più intensi. La presenza di 24GB di memoria unificata e di un SSD da 1TB assicura fluidità, reattività e uno spazio di archiviazione generoso, ideale per creativi, sviluppatori e professionisti.

Il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici garantisce una resa visiva senza compromessi, con una luminosità di picco fino a 1600 nit, contrasto da 1.000.000:1 e colori estremamente fedeli. Il supporto a Dolby Vision e la compatibilità con contenuti HDR lo rendono perfetto anche per la fruizione multimediale e il lavoro su contenuti visivi di alta qualità.

L'autonomia è un altro punto di forza: MacBook Pro con chip M4 può arrivare fino a 24 ore di utilizzo, rendendolo perfetto anche per chi lavora in mobilità. La perfetta integrazione con l'ecosistema Apple offre un'esperienza d'uso fluida e sinergica, con funzionalità come Handoff, AirDrop e la possibilità di rispondere a chiamate e messaggi direttamente dal portatile.

Il comparto audio-video è all'altezza delle aspettative: una videocamera da 12MP con Center Stage, sei altoparlanti con audio spaziale e tre microfoni di livello professionale assicurano videoconferenze e contenuti multimediali di altissima qualità.

Con tre porte Thunderbolt 4, uno slot SDXC, una porta HDMI e il connettore MagSafe 3, la versatilità è garantita, così come la sicurezza, con protezioni hardware e software avanzate, inclusi FileVault e il supporto a Dov'è.

A questo prezzo e con queste caratteristiche, Apple MacBook Pro M4 è la scelta definitiva per chi desidera il massimo in termini di prestazioni, autonomia e affidabilità. Non lasciatevi sfuggire questa occasione irripetibile. Inolter, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor per lavoro per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon