La MARSGAMING MKMINIPRO è la tastiera meccanica ultra-compatta al 60% pensata per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare allo spazio. Con switch Hot-Swappable Brown, illuminazione RGB Chroma, tecnologia antighosting e schiuma silenziante QuietCore, offre un'esperienza di gioco precisa e silenziosa. Compatibile con PC, Mac, PS5 e Xbox, è ora disponibile su Amazon: solo 26,90€ con il 20% di sconto.

Tastiera MKMINIPRO, chi dovrebbe acquistarla?

La MARSGAMING MKMINIPRO è la scelta ideale per chi cerca una tastiera meccanica compatta, versatile e dalle alte prestazioni a un prezzo accessibile. È perfetta per i gamer che desiderano ottimizzare lo spazio sulla scrivania senza rinunciare a funzionalità avanzate come l'antighosting completo e gli switch Hot-Swappable. Grazie alla compatibilità multipiattaforma con Windows, Mac, Linux, PS4, PS5 e Xbox, soddisfa anche le esigenze di chi lavora o gioca su dispositivi diversi.

Con il suo formato 60% ultra-compatto, è consigliata anche a chi ha poco spazio disponibile o ha bisogno di una tastiera da trasportare frequentemente. La tecnologia QuietCore la rende adatta a chi lavora in ambienti condivisi, riducendo il rumore delle battiture. L'illuminazione RGB Chroma personalizzabile aggiunge un tocco estetico unico a qualsiasi setup. A soli 26,90€, con uno sconto del 20%, rappresenta un'opportunità da non perdere per chi vuole qualità meccanica a un costo contenuto.

La MARSGAMING MKMINIPRO è una tastiera meccanica 60% con switch brown hot-swappable, retroilluminazione RGB Chroma, schiuma silenziante QuietCore, antighosting completo e cavo USB-C staccabile. Compatibile con PC, Mac e console.

