Se siete alla ricerca di un visore VR all'avanguardia che combini realtà virtuale e mista, questa è l'occasione perfetta per fare un salto nel futuro dell'intrattenimento. Il nuovo Meta Quest 3S da 256 GB è disponibile su Amazon a soli 389,99€, con uno sconto dell'11% rispetto al prezzo più basso recente di 439,99€. Un'offerta da cogliere al volo, soprattutto per chi desidera vivere esperienze immersive senza compromessi.

Meta Quest 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di una memoria interna da 256 GB, questo visore all-in-one offre tutto lo spazio necessario per installare giochi, app e contenuti multimediali senza preoccuparsi della capacità. Il cuore pulsante del Meta Quest 3S è il potente chip Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, che garantisce il doppio delle prestazioni grafiche rispetto al Quest 2, offrendo immagini più fluide, dettagliate e coinvolgenti. Ideale sia per il gaming ad alta intensità che per la fruizione di contenuti multimediali su grande schermo.

Grazie alla realta mista, potete fondere oggetti virtuali con l'ambiente reale, trasformando ogni stanza nel vostro parco giochi personale. Che si tratti di allenarsi, interagire con gli amici o guardare un film come se foste al cinema, il Quest 3S si adatta perfettamente a ogni situazione. Il design senza fili garantisce la massima libertà di movimento, mentre i controller Touch Plus assicurano un controllo preciso e naturale.

Inclusa nell'acquisto troverete una prova gratuita di tre mesi di Meta Horizon+, che vi consente di accedere a una libreria in continua espansione di titoli VR di qualità. Inoltre, il visore supporta funzionalità avanzate di multitasking, come la possibilità di aprire più finestre per navigare, chattare e guardare contenuti contemporaneamente.

A soli 389,99€, Meta Quest 3S rappresenta un'opportunità eccezionale per chi vuole entrare nel mondo della realtà virtuale e mista con un dispositivo moderno, potente e completo. Approfittatene ora su Amazon prima che l'offerta termini. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori visori VR per ulteriori consigli.