Microsoft 365 Family crolla a metà prezzo! (-50%)

Il pacchetto Microsoft 365 Family in offerta su Amazon garantisce una abbonamento di 12 mesi, ideale per l'uso condiviso fino a 6 persone, offrendovi la possibilità di accedere a sicurezza digitale, spazio di archiviazione sicuro nel cloud e app innovative su PC, Mac, tablet e cellulari. Ogni utente potrà sfruttare fino a 1 TB di spazio nel cloud e godere delle funzionalità premium di Word, Excel, PowerPoint e OneNote, insieme alla protezione avanzata dei propri dati con Microsoft Defender. È la soluzione perfetta per famiglie o piccoli gruppi che desiderano condividere con facilità e sicurezza i vantaggi di Microsoft 365. Oggi, grazie a uno sconto del 50% sul prezzo originale di 99€ potete acquistarlo per soli 49,99€.

Microsoft 365 Family, chi dovrebbe acquistarlo?

Microsoft 365 Family rappresenta la soluzione ideale per le famiglie o i piccoli gruppi che cercano un'esperienza digitale condivisa, sicura e all'avanguardia. Se il vostro nucleo comprende fino a sei persone che necessitano di accesso contemporaneo a strumenti di produttività su diversi dispositivi - che siano PC, Mac, iPhone, iPad o dispositivi Android - questo abbonamento si adatta perfettamente alle vostre esigenze. Offrendo fino a 6 TB di spazio di archiviazione nel cloud (1 TB a persona), insieme a un'ampia gamma di applicazioni (Word, Excel, PowerPoint e OneNote) con funzionalità premium e accessibilità offline, vi garantisce la flessibilità richiesta dalla vita moderna.

Inoltre, Microsoft 365 Family pone un forte accento sulla sicurezza, integrando Microsoft Defender per proteggere i vostri dati personali e dispositivi da eventuali minacce digitali, incluso il ransomware. Questo piano è particolarmente consigliato per coloro che desiderano non solo facilitare la collaborazione e la condivisione di documenti e progetti tra i membri della famiglia o del gruppo, ma anche proteggere le loro preziose foto e documenti in uno spazio sicuro. Se cercate un modo per rendere la vostra vita digitale più accessibile, sicura e produttiva, senza compromettere la qualità o la facilità d'uso, Microsoft 365 Family è la scelta giusta per voi.

Microsoft 365 Family è ora disponibile su Amazon a soli 49,99€, la metà rispetto al prezzo originale di 99€, il che rappresenta un'ottima opportunità per riunire sotto un unico abbonamento sicurezza, spazio di archiviazione e strumenti innovativi. Con la possibilità di condivisione flessibile tra i membri della famiglia o gruppo, ciascuno con il proprio spazio e accesso alle app su diversi dispositivi, è la soluzione ideale per chi cerca di migliorare la propria produttività digitale mantenendo alti livelli di sicurezza.

Vedi offerta su Amazon