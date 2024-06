Microsoft 365 Family ora a metà prezzo: il momento ideale per l'acquisto!

Microsoft 365 Family è generalmente disponibile a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino, ma oggi Amazon offre un'occasione migliore. La suite è proposta a soli 49,99€, esattamente la metà del prezzo ufficiale. È importante notare che si tratta della versione Family, utilizzabile fino a 6 persone, rendendo questa offerta vantaggiosa per famiglie o gruppi.

Microsoft 365 Family, chi dovrebbe acquistarlo?

Microsoft 365 Family rappresenta una soluzione ottimale per famiglie o gruppi fino a 6 persone alla ricerca di un abbonamento completo che soddisfa non solo le necessità di produttività, ma anche quelle di sicurezza digitale e archiviazione. Con un singolo piano, ogni membro avrà la possibilità di accedere ad app essenziali quali Word, Excel, PowerPoint e OneNote su un massimo di 5 dispositivi differenti, sia PC che Mac, iPhone, iPad, telefoni e tablet Android, garantendo una versatilità senza precedenti.

L'offerta include fino a 6TB di spazio su OneDrive, distribuiti equamente con 1TB a persona, offrendo una generosa quantità di spazio sicuro nel cloud per tutti i vostri documenti, foto e file. Oltre alle app per la produttività, Microsoft 365 Family offre funzioni di sicurezza grazie a Microsoft Defender, proteggendo i dati e i dispositivi da minacce esterne, e garantisce un ulteriore livello di tranquillità con la protezione dal ransomware per i file conservati in OneDrive.

L'abbonamento propone anche un'esperienza email migliore con Outlook, libero da annunci pubblicitari, e un supporto avanzato per la scrittura con l'Editor Microsoft. A un prezzo di 49,99€ per 12 mesi, è consigliato a chi desidera un'esperienza collaborativa e produttiva di alto livello, avvantaggiandosi di un notevole risparmio rispetto al prezzo originale di 99€.

